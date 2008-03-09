Alors que Metal Gear Solid Delta : Snake Eater
(mais aussi Silent Hill F
) capte actuellement toute l’attention du côté de Konami
, la question d’un Volume 2 de la Master Collection revient régulièrement sur la table
. Et pour cause : l’intitulé même du premier volume laissait peu de place au doute. Cette semaine, Noriaki Okamura a choisi d’adresser le sujet frontalement, dans le cadre d’une session de questions-réponses
.
Le producteur a ainsi confirmé ce que beaucoup soupçonnaient déjà : la compilation est bien en développement
. Les équipes ont notamment travaillé sur le projet en parallèle de Delta
, mais sans pour autant se précipiter. Konami adopte ici une posture claire : le projet progresse, mais la communication se fera à son rythme.
Noriaki Okamura :
Cette déclaration, bien que peu concrète, a au moins le mérite de dissiper les doutes. Non, le Volume 2 n’est pas un effet d’annonce abandonné en coulisses. Oui, il fait toujours partie des plans
"Le projet avance correctement. Nous aimerions partager non seulement sa progression mais aussi sa direction, le moment venu. Merci de patienter encore un peu."
. Mais dans les faits, Konami
entend gérer ce calendrier comme il l’entend, sans pression extérieure, et avec une visibilité qui reste entièrement contrôlée.
À ce stade, difficile de savoir ce que contiendra réellement ce second volume. Les spéculations sont nombreuses : Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriots reste l’éléphant dans la pièce, jamais porté en dehors de la PlayStation 3
. A cela pourraient s’ajouter Peace Walker
, Metal Gear Rising
, voire des versions HD de titres plus anciens comme Portable Ops
. Mais aucune information officielle ne permet encore d'établir une shortlist crédible.
Pour l’instant, il faudra donc se contenter de ce semi statut : un projet actif, mais en attente de son heure
.
Y en marre de ces portages de fainéants.
Je serais même pas surpris que le développement est réellement commencer il y a peu, voir jamais.
La Master Collection volume 1 est sortie il y a deux ans, et dans le questionnaire récent de Konami, ils demandaient si les gens était intéresser par le volume 2.
Tout ca parait suspect...
Doucement quand même doucement...
L'émulation PS3 et 360 c'est pas non plus aussi stable qu'une version légitime hein
Pour le prix, si c'est pas dans les normes, je suis d'accord.