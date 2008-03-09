profile
Metal Gear Solid : Master Collection Vol. 1
2
Likers
name : Metal Gear Solid : Master Collection Vol. 1
platform : PC
editor : Konami
developer : Konami
genre : compilation
other versions : Xbox Series X - Switch
all
MGS : La Master Collection Vol 2 attend son heure
Actualité générale


Alors que Metal Gear Solid Delta : Snake Eater (mais aussi Silent Hill F) capte actuellement toute l’attention du côté de Konami, la question d’un Volume 2 de la Master Collection revient régulièrement sur la table. Et pour cause : l’intitulé même du premier volume laissait peu de place au doute. Cette semaine, Noriaki Okamura a choisi d’adresser le sujet frontalement, dans le cadre d’une session de questions-réponses.

Le producteur a ainsi confirmé ce que beaucoup soupçonnaient déjà : la compilation est bien en développement. Les équipes ont notamment travaillé sur le projet en parallèle de Delta, mais sans pour autant se précipiter. Konami adopte ici une posture claire : le projet progresse, mais la communication se fera à son rythme.

Noriaki Okamura :

"Le projet avance correctement. Nous aimerions partager non seulement sa progression mais aussi sa direction, le moment venu. Merci de patienter encore un peu."


Cette déclaration, bien que peu concrète, a au moins le mérite de dissiper les doutes. Non, le Volume 2 n’est pas un effet d’annonce abandonné en coulisses. Oui, il fait toujours partie des plans. Mais dans les faits, Konami entend gérer ce calendrier comme il l’entend, sans pression extérieure, et avec une visibilité qui reste entièrement contrôlée.

À ce stade, difficile de savoir ce que contiendra réellement ce second volume. Les spéculations sont nombreuses : Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriots reste l’éléphant dans la pièce, jamais porté en dehors de la PlayStation 3. A cela pourraient s’ajouter Peace Walker, Metal Gear Rising, voire des versions HD de titres plus anciens comme Portable Ops. Mais aucune information officielle ne permet encore d'établir une shortlist crédible.

Pour l’instant, il faudra donc se contenter de ce semi statut : un projet actif, mais en attente de son heure.
Metal Gear Network - https://x.com/MGSMGN/status/1971113913602408861
    posted the 09/25/2025 at 03:33 PM by liquidus
    comments (11)
    thelastone posted the 09/25/2025 at 03:35 PM
    Surtout mgs 4 et peace walker
    rogeraf posted the 09/25/2025 at 03:43 PM
    Mouais, payez le prix fort pour quelque chose que t'as déjà en émulation a qualité équivalente ... Non merci sauf à 10 balles
    Y en marre de ces portages de fainéants.
    adamjensen posted the 09/25/2025 at 03:53 PM
    Ce que je veux surtout savoir, c'est si le 4 sera réellement dedans.
    Je serais même pas surpris que le développement est réellement commencer il y a peu, voir jamais.
    La Master Collection volume 1 est sortie il y a deux ans, et dans le questionnaire récent de Konami, ils demandaient si les gens était intéresser par le volume 2.
    Tout ca parait suspect...
    liquidus posted the 09/25/2025 at 04:00 PM
    adamjensen C'est pas tout à fait ça, ils ont demandé ce que les gens attendaient pour les prochains Metal Gear Hotline, et dans les réponses possibles, il y avait des informations autour de la Master Collection Vol 2. Konami veut juste savoir quelle communication prioriser, pas s’ils vont faire ou pas la compile.
    adamjensen posted the 09/25/2025 at 04:05 PM
    liquidus
    ravyxxs posted the 09/25/2025 at 04:10 PM
    rogeraf t'as déjà en émulation a qualité équivalente

    Doucement quand même doucement...

    L'émulation PS3 et 360 c'est pas non plus aussi stable qu'une version légitime hein

    Pour le prix, si c'est pas dans les normes, je suis d'accord.
    patrickleclairvoyant posted the 09/25/2025 at 04:20 PM
    J’imagine que MGS4 prend du temps à être porter. J’espère que Portable Ops sera dessus, c’est la suite direct de MGS3. J’espère aussi MGS V sur PS5 en native
    rogeraf posted the 09/25/2025 at 04:20 PM
    ravyxxs enfin ils pourraient se fouler un peu plus qu'un simple copier / coller ! hein
    rogeraf posted the 09/25/2025 at 04:23 PM
    patrickleclairvoyant Esperes, espères ... Konami c'est pas du genre a faire de cadeaux.
    ravyxxs posted the 09/25/2025 at 04:24 PM
    rogeraf Oui c'est clair, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise...
    patrickleclairvoyant posted the 09/25/2025 at 04:29 PM
    rogeraf J’ai parlé de cadeau ? Je parle de la compil, donc tout payant
