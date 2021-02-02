PC/Nintendo
NoisyPixel 10/10
Hades II on Switch 2 delivers a masterclass in roguelite design, expanding on its predecessor with a darker tone, richer character arcs, and deeper mechanical systems. Supergiant Games refines the formula with a compelling new protagonist, rewarding exploration, and an ambitious progression loop that keeps each run fresh and addictive.
Hades II sur Switch 2 est une véritable leçon de design de roguelite, qui s'appuie sur son prédécesseur avec une ambiance plus sombre, des arcs narratifs plus riches et des systèmes de jeu plus profonds. Supergiant Games affirme sa formule avec un nouveau protagoniste captivant, une exploration gratifiante et un système de progression ambitieux qui rend chaque partie fraîche et addictive.
ActuGaming 9/10
Vous l’aurez peut-être compris, si l’on retrouve bien le squelette du premier Hades dans cette suite, tout est plus grand, tout est plus beau, tout est plus riche dans Hades II. Si le jeu ne rend pas caduque pour autant le précédent opus, le changement d’un épisode se ressent véritablement lorsque l’on retouche à ce dernier. La proposition est plus qu’impressionnante, à tel point que l’on peine à trouver de véritables points noirs qui viendraient ternir l’aventure. On a de quoi être complétement charmé par l’expérience, qui fait presque un sans-faute. Pour peu que le genre ne vous laisse pas indifférent, Hades II aura de quoi entrer dans votre panthéon personnel et y loger pendant un sacré bout de temps.
PS : Je rajouterais des tests au fur et à mesure.
tags :
posted the 09/24/2025 at 05:15 PM by nicolasgourry
on ne sait rien de la "vraie" fin , d'après team cherry toutes les fins sont canoniques, maintenant la fin de l'acte 3 (perso pareil je viens de finir) n'est pas plus vrai que la fin "normale" de l'acte 2
J'attends la sortie PS5, pas envie de le faire sur PC, je prefère l'avoir en boîte à côté de celle du 1.
guiguif Non c'était une dinguerie, dans le gameplay, le doublage, la DA, l'écriture des personages, la durée de vie, les musiques, etc...
Reconnu globalement par l'industrie et les joueurs.
C'est pas parceque toi ou quelques gars du site vous n'avez pas aimé, qu'il est mid. Tu peux retourner jouer à Forspoken et Lost Soul Aside et dire que t'as aimé pas de problème, mais ça ne changera pas que ceux là par contre sont bien des jeux de merde.
Durée de vie mais pourquoi faire ?? tout unlock les relations avec les perso ??
Alors d'accord mais ce qu'on fait, ce qui est fait pour le durée de vie du jeu c'est de recommencer inlassablement avec un nombre de boss assez faible, dans des biomes qui restent aussi en nombres limités.
Le feeling et le plaisir manette en main c'est quelque chose. Les run et les biomes sont courts, mais chaque partie est différente, et c'est le rythme voulu, sinon impossible de faire un minimum le tour de tout ce que propose le jeu en terme de build, de patterns de boss qui évoluent en fonction de comment on paramètres le jeu.
Grisant, hâte de voir ce que va donner le 2.
kevisiano ?
J'ai connu avant lui des rogues qui avaient le double voir le triple de contenu (plusieurs routes/biomes, des boss secrets/optionnels, des true last boss ect...), donc pardon de ne pas avoir compris les notes.
Pas besoin de rager sur Forspoken et LSA comme un gamin de CP qu'est pas content pour tenter de décrédibilisé mon avis.
Pour Hadès II je risque de me laisser tenter, je ne suis pas fan de ce genre, mais j'adore la DA et j'aime beaucoup le style de SGG
Bravo à eux. Je le prendrai par contre un peu plus tard, je termine d'abord HKS (qui est un bijou aussi malgré sa difficulté parfois acerbe et punitive)
Par le même mec qui nous a pondu : "Forspoken: Un Joyau Incompris"
Le premier a brillé par son gameplay, sa D.A, sa bande son, le character design, les différentes armes et customisations de la run etc.
Certes ça peut toujours être étendu avec plus de biomes et de mobs,...mais justement Hades 2 est bien plus vaste que Hades 1 dans ce sens, avant même sa sortie, en early access, il était déjà plus grand , donc c'est bien qu'ils ont pris en compte ce genre de remarques (légitimes)
wickette Si ils ont corrigé le nombre de biomes et de boss ridicules du premier c'est une boss chose.