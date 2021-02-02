NoisyPixel 10/10

Hades II sur Switch 2 est une véritable leçon de design de roguelite, qui s'appuie sur son prédécesseur avec une ambiance plus sombre, des arcs narratifs plus riches et des systèmes de jeu plus profonds. Supergiant Games affirme sa formule avec un nouveau protagoniste captivant, une exploration gratifiante et un système de progression ambitieux qui rend chaque partie fraîche et addictive.

ActuGaming 9/10

Hades II on Switch 2 delivers a masterclass in roguelite design, expanding on its predecessor with a darker tone, richer character arcs, and deeper mechanical systems. Supergiant Games refines the formula with a compelling new protagonist, rewarding exploration, and an ambitious progression loop that keeps each run fresh and addictive.Vous l’aurez peut-être compris, si l’on retrouve bien le squelette du premier Hades dans cette suite, tout est plus grand, tout est plus beau, tout est plus riche dans Hades II. Si le jeu ne rend pas caduque pour autant le précédent opus, le changement d’un épisode se ressent véritablement lorsque l’on retouche à ce dernier. La proposition est plus qu’impressionnante, à tel point que l’on peine à trouver de véritables points noirs qui viendraient ternir l’aventure. On a de quoi être complétement charmé par l’expérience, qui fait presque un sans-faute. Pour peu que le genre ne vous laisse pas indifférent, Hades II aura de quoi entrer dans votre panthéon personnel et y loger pendant un sacré bout de temps.