La presse dénote...Presse Start
profile
Hades II
3
Likers
name : Hades II
platform : PC
editor : N.C
developer : Supergiant Games
genre : action
other versions : Xbox Series X - Switch - Switch 2
read the reviews
add a review
add a press review
group information
La presse des tests ou pas...
15
Likes
Likers
name : La presse des tests ou pas...
title : La presse dénote...Presse Start
screen name : prestart
url : http://www.gamekyo.com/group/prestart
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 02/02/2021
last update : 09/24/2025
description : Un groupe qui rassemble différents tests des "exclusivités" et parfois des jeux "multi".
tags :
articles : 240
visites since opening : 685981
subscribers : 2
bloggers : 1
channel
all
[PC/Nintendo] Hades II / Quelques tests...
PC/Nintendo


Metacritic 94% -Pour l'instant-
( 30 Positives / 0 Mitigée / 0 Négative)
OpenCritic 93% -Pour l'instant-

NoisyPixel 10/10
Hades II on Switch 2 delivers a masterclass in roguelite design, expanding on its predecessor with a darker tone, richer character arcs, and deeper mechanical systems. Supergiant Games refines the formula with a compelling new protagonist, rewarding exploration, and an ambitious progression loop that keeps each run fresh and addictive.
Hades II sur Switch 2 est une véritable leçon de design de roguelite, qui s'appuie sur son prédécesseur avec une ambiance plus sombre, des arcs narratifs plus riches et des systèmes de jeu plus profonds. Supergiant Games affirme sa formule avec un nouveau protagoniste captivant, une exploration gratifiante et un système de progression ambitieux qui rend chaque partie fraîche et addictive.

ActuGaming 9/10
Vous l’aurez peut-être compris, si l’on retrouve bien le squelette du premier Hades dans cette suite, tout est plus grand, tout est plus beau, tout est plus riche dans Hades II. Si le jeu ne rend pas caduque pour autant le précédent opus, le changement d’un épisode se ressent véritablement lorsque l’on retouche à ce dernier. La proposition est plus qu’impressionnante, à tel point que l’on peine à trouver de véritables points noirs qui viendraient ternir l’aventure. On a de quoi être complétement charmé par l’expérience, qui fait presque un sans-faute. Pour peu que le genre ne vous laisse pas indifférent, Hades II aura de quoi entrer dans votre panthéon personnel et y loger pendant un sacré bout de temps.


PS : Je rajouterais des tests au fur et à mesure.
    tags :
    4
    Likes
    Who likes this ?
    yukilin, aozora78, junaldinho, gareauxloups
    posted the 09/24/2025 at 05:15 PM by nicolasgourry
    comments (17)
    mrvince posted the 09/24/2025 at 05:17 PM
    Je viens de finir la "vraie" fin de Silksong. Juste a temps. Ca va se taper entre ces deux la pour mon GOTY.
    badeuh posted the 09/24/2025 at 05:19 PM
    Probablement mon GOTY
    wickette posted the 09/24/2025 at 05:22 PM
    mrvince
    on ne sait rien de la "vraie" fin , d'après team cherry toutes les fins sont canoniques, maintenant la fin de l'acte 3 (perso pareil je viens de finir) n'est pas plus vrai que la fin "normale" de l'acte 2
    mrvince posted the 09/24/2025 at 05:32 PM
    wickette Oui je parlais de la fin de l'acte 3. Dans les abysses.
    guiguif posted the 09/24/2025 at 05:38 PM
    Le premier etait vraiment mid pour un rogue-like, 4 pauvres biomes qui tournaient en rond, jamais compris les notes et le succès.
    aozora78 posted the 09/24/2025 at 05:51 PM
    Quand je le ferai ce jeu, je vais y passer ma vie
    J'attends la sortie PS5, pas envie de le faire sur PC, je prefère l'avoir en boîte à côté de celle du 1.

    guiguif Non c'était une dinguerie, dans le gameplay, le doublage, la DA, l'écriture des personages, la durée de vie, les musiques, etc...
    Reconnu globalement par l'industrie et les joueurs.

    C'est pas parceque toi ou quelques gars du site vous n'avez pas aimé, qu'il est mid. Tu peux retourner jouer à Forspoken et Lost Soul Aside et dire que t'as aimé pas de problème, mais ça ne changera pas que ceux là par contre sont bien des jeux de merde.
    arquion posted the 09/24/2025 at 06:10 PM
    aozora78 autant Hadès est un bon jeu autant il a des défauts qui sont un peu les défauts du genre.
    Durée de vie mais pourquoi faire ?? tout unlock les relations avec les perso ??
    Alors d'accord mais ce qu'on fait, ce qui est fait pour le durée de vie du jeu c'est de recommencer inlassablement avec un nombre de boss assez faible, dans des biomes qui restent aussi en nombres limités.
    kevisiano posted the 09/24/2025 at 06:13 PM
    Je jure que c'est la première fois que je vois un avis comme celui-ci sur Hades. Je pense que c'est un bait, j'y crois même pas toute façon
    mrvince posted the 09/24/2025 at 06:26 PM
    aozora78 +1 ce qu'il faut pas lire des fois...
    51love posted the 09/24/2025 at 06:28 PM
    J'ai adoré Hadès, je l'avais fait a peu près en même temps que Returnal.

    Le feeling et le plaisir manette en main c'est quelque chose. Les run et les biomes sont courts, mais chaque partie est différente, et c'est le rythme voulu, sinon impossible de faire un minimum le tour de tout ce que propose le jeu en terme de build, de patterns de boss qui évoluent en fonction de comment on paramètres le jeu.

    Grisant, hâte de voir ce que va donner le 2.

    kevisiano ?
    guiguif posted the 09/24/2025 at 06:28 PM
    aozora78 Seulement 4 biomes, les mêmes boss en boucle en dehors des variantes qui n'apportaient pas grand chose, un seul boss optionnel... Oui le gameplay etait bon et la DA sympa, mais pour le genre il etait loin d’être hard, t'as fait le tour au bout de quelques runs et y retourner n'apportait pas grand chose en dehors du lore dont je me contrefoutais.
    J'ai connu avant lui des rogues qui avaient le double voir le triple de contenu (plusieurs routes/biomes, des boss secrets/optionnels, des true last boss ect...), donc pardon de ne pas avoir compris les notes.

    Pas besoin de rager sur Forspoken et LSA comme un gamin de CP qu'est pas content pour tenter de décrédibilisé mon avis.
    ziggourat posted the 09/24/2025 at 06:34 PM
    C'est un délire cette année pour les studios AA et les indépendants. A titre personnel, ça me va totalement, c'est une excellente nouvelle cette reconnaissance envers les studios de moyennes et de petites envergures.

    Pour Hadès II je risque de me laisser tenter, je ne suis pas fan de ce genre, mais j'adore la DA et j'aime beaucoup le style de SGG

    Bravo à eux. Je le prendrai par contre un peu plus tard, je termine d'abord HKS (qui est un bijou aussi malgré sa difficulté parfois acerbe et punitive)
    mercure7 posted the 09/24/2025 at 06:43 PM
    Le premier etait vraiment mid pour un rogue-like, 4 pauvres biomes qui tournaient en rond, jamais compris les notes et le succès.

    Par le même mec qui nous a pondu : "Forspoken: Un Joyau Incompris"
    wickette posted the 09/24/2025 at 06:46 PM
    guiguif
    Le premier a brillé par son gameplay, sa D.A, sa bande son, le character design, les différentes armes et customisations de la run etc.

    Certes ça peut toujours être étendu avec plus de biomes et de mobs,...mais justement Hades 2 est bien plus vaste que Hades 1 dans ce sens, avant même sa sortie, en early access, il était déjà plus grand , donc c'est bien qu'ils ont pris en compte ce genre de remarques (légitimes)
    guiguif posted the 09/24/2025 at 07:03 PM
    mercure7 Les gars au lieu de venir me dire " gnagna Forspoken" sans avoir les burnes de me quoter, soyez un peu plus intelligent, venez m'expliquez en quoi mes reproches sur le nombres de biomes, de boss ect... par rapports a d'autres rogues sont invalides.

    wickette Si ils ont corrigé le nombre de biomes et de boss ridicules du premier c'est une boss chose.
    akiru posted the 09/24/2025 at 07:29 PM
    Perso je vais juste dire que je suis d'accord avec guiguif
    aozora78 posted the 09/24/2025 at 07:43 PM
    arquion personne n'a dit que le jeu était parfait, mais au vu du prix et de la qualité de l'ensemble, je trouve clairement que c'est vraiment du chipotage et surtout pour ce donner un genre en allant à contre-courant de ce que les gens aiment ou n'aiment pas, on a l'habitude avec Guiguif.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo