Jonathan Cohen réalisera le prochain film Asterix & Obelix
Cinéma
C'est officiel : Jonathan Cohen réalisera le prochain film Astérix. Un choix inattendu, puisque le film ne sera pas adapté d’un album, mais du long-métrage animé culte "Les Douze Travaux d’Astérix" (1976).

Produit par Studio Canal et Hugo Selignac, le projet est encore en écriture, avec un tournage envisagé en 2026. Aucun casting n’a été révélé, mais la tradition voudrait un défilé de stars, comme ce fut le cas dans "L’Empire du Milieu".

Reste que la franchise vit dans l’ombre d’un seul modèle : le "Mission Cléopâtre" de Alain Chabat, unanimement salué et jamais égalé. Les échecs successifs, dont "L’Empire du Milieu" avec ses 4,6 millions d’entrées mais des critiques désastreuses (2,4/5 presse, 1,4/5 spectateurs), rappellent à quel point Astérix peine à convaincre au cinéma.

L’espoir d’un renouveau existe du côté de la production visiblement, mais la prudence s’impose : après tant de tentatives ratées, difficile d’y voir autre chose qu’un pari risqué, où l’usure du mythe menace de l’emporter sur la nostalgie comme nous avons pu le voir avec d'autres franchises.

Rendez-vous à l’horizon 2027.

Variety
    posted the 09/09/2025 at 05:07 PM by liquidus
    comments (10)
    bladagun posted the 09/09/2025 at 05:11 PM
    Puis frère je me suis téléporté a s't'époque et voilà quoi
    cyr posted the 09/09/2025 at 05:15 PM
    Le dernier asterix que j'ai vu c'était celui avec débouze en architectes...

    J'aime bien le dessin animé les 12 travaux, mais bon obélisque c'est plus depardieu donc bon ....
    magneto860 posted the 09/09/2025 at 05:20 PM
    Je sens assez venir le casting de la Flamme : Pierre Niney en Asterix, Kad Merad en Obélix, Gérard Darmon en Abraracourcix, Ramzy en champion romain ...

    Mais qui jouerait Falbala ? Adele Exarchopoulos, Anne Girardot ou Géraldine Nakache ?
    magneto860 posted the 09/09/2025 at 05:25 PM
    Et à un moment dans le film, tu as Asterix qui est perdu dans le brouillard et tu entends : Maaaaarc ? Maaaaaarc ? Je t'aime Maaaaaarc ! #legend
    jacquescechirac posted the 09/09/2025 at 05:27 PM
    magneto860 toujours les mêmes "coupains" dans les films gros budgets français.
    Et nos impôts payent en partie cet "entre-soit", ce parisiannisme.
    À gerber cette clique
    magneto860 posted the 09/09/2025 at 06:26 PM
    Et en même temps, Alain Chabat capitalisait sur les Nuls. Le seul moyen d'essayer d'égaliser Mission Cléopâtre, c'est de capitaliser sur un autre succès.
    patrickleclairvoyant posted the 09/09/2025 at 07:15 PM
    Le cinéma français
    shambala93 posted the 09/09/2025 at 07:18 PM
    Oh non… il est tellement prévisible, chiant…
    mithrandir posted the 09/09/2025 at 07:18 PM
    Ohlala, les 12 travaux est excellent mais j'ai un gros doute sur Jonathan en tant que réal et j'ai peur du casting
    altendorf posted the 09/09/2025 at 07:27 PM
    magneto860 Personne ne fera mieux qu'Alain Chabat. Il faut partir dans une autre direction, quelque chose de plus mature, plus sérieux. Une vibe comme les productions de Dimitri Rassam.
