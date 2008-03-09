C'est officiel : Jonathan Cohen réalisera le prochain film Astérix
. Un choix inattendu, puisque le film ne sera pas adapté d’un album, mais du long-métrage animé culte "Les Douze Travaux d’Astérix
" (1976).
Produit par Studio Canal
et Hugo Selignac
, le projet est encore en écriture, avec un tournage envisagé en 2026
. Aucun casting n’a été révélé, mais la tradition voudrait un défilé de stars, comme ce fut le cas dans "L’Empire du Milieu
".
Reste que la franchise vit dans l’ombre d’un seul modèle : le "Mission Cléopâtre
" de Alain Chabat
, unanimement salué et jamais égalé. Les échecs successifs, dont "L’Empire du Milieu" avec ses 4,6 millions d’entrées mais des critiques désastreuses (2,4/5 presse, 1,4/5 spectateurs)
, rappellent à quel point Astérix peine à convaincre au cinéma
.
L’espoir d’un renouveau existe du côté de la production visiblement, mais la prudence s’impose : après tant de tentatives ratées, difficile d’y voir autre chose qu’un pari risqué, où l’usure du mythe menace de l’emporter sur la nostalgie comme nous avons pu le voir avec d'autres franchises.
Rendez-vous à l’horizon 2027
.
J'aime bien le dessin animé les 12 travaux, mais bon obélisque c'est plus depardieu donc bon ....
Mais qui jouerait Falbala ? Adele Exarchopoulos, Anne Girardot ou Géraldine Nakache ?
Et nos impôts payent en partie cet "entre-soit", ce parisiannisme.
À gerber cette clique