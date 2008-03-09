Cinéma
Le succès de Jurassic World : Rebirth
avec plus de 860 millions de dollars
engrangés à l’échelle mondiale, ne pouvait qu’inciter Universal à prolonger la saga. Selon l’insider Daniel Richtman
, un nouveau film serait déjà en chantier, avec Scarlett Johansson pressentie pour reprendre son rôle
.
Un choix logique sur le plan économique, mais bien plus discutable sur le plan créatif. Déjà, après Jurassic World : Dominion, beaucoup se demandaient si un nouveau chapitre avait vraiment lieu d’être
. Rebirth
a prouvé que les dinosaures pouvaient encore remplir les salles, mais il a aussi confirmé toutes les limites d’une recette spectaculaire mais sans audace, où les critiques n’ont pas manqué de pointer un scénario creux, des personnages sous-exploités et une nostalgie recyclée à l’excè
s.
Alors repartir aussitôt pour un nouvel épisode, c’est accentuer ce sentiment que la licence est devenue une simple usine à rentabilité, au risque de s’épuiser elle-même
.
tags :
posted the 09/09/2025 at 04:05 PM by liquidus
Tous les clichés y sont : les gentils avec un méchant dedans, la famille qui comme par hasard se retrouve avec eux et échappent à toutes les morts.
Le méchant vraiment pas très intelligent qui fini(encore) par se faire manger par un dinosaure...
Bref.
ouroboros4 : oui clairement, on dirait un scénario écrit par une IA en demandant d'écrire un nouveau film en ce basant sur les données connues de la licence.
Sans surprise peut-être la licence la plus juteuse d'Universal Studio.
Jamais Universal lâchera sa poule aux oeufs d'or...de dinos.
" les critiques n’ont pas manqué de pointer un scénario creux, des personnages sous-exploités et une nostalgie recyclée à l’excès."
oui bah surtout que c'est totalement déjà les reproches de JW 3.
HS: Paramount se bouge suite au départ de Tom Cruise pour WArner, ils ont signé un contrats d'exclusivité avec Will Smith sur ses prochains films.
ravyxxs Ce film grand public est passé sur la cible Enfant car eux sont toujours demandeur de Dinos et d'ailleurs l'autre succès de l'année d'Universal s'appelle Dragons...
Les mecs ne voient que les milliard des World.
Perso plus le temps passe et j'ai limite même plus de sympathie pour Park 2 ou World 1.