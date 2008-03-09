profile
name : Jurassic World Evolution 3
platform : PC
editor : Frontier Developments
developer : Frontier Developments
genre : simulation
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
Gaming Zone
name : Gaming Zone
title : Gaming Zone
screen name : gamingzone
url : http://www.gamekyo.com/group/gamingzone
official website : http://gamekyo.com/group/gamingzone
creator : liquidus
creation date : 09/03/2008
last update : 09/09/2025
description : Retrouvez l'essentiel de l'actualité du jeu vidéo et de la culture pop
tags :
articles : 2861
visites since opening : 11456599
subscribers : 134
bloggers : 1
Un nouveau Jurassic World déjà en projet selon DanielRPK
Cinéma
Le succès de Jurassic World : Rebirth avec plus de 860 millions de dollars engrangés à l’échelle mondiale, ne pouvait qu’inciter Universal à prolonger la saga. Selon l’insider Daniel Richtman, un nouveau film serait déjà en chantier, avec Scarlett Johansson pressentie pour reprendre son rôle.

Un choix logique sur le plan économique, mais bien plus discutable sur le plan créatif. Déjà, après Jurassic World : Dominion, beaucoup se demandaient si un nouveau chapitre avait vraiment lieu d’être. Rebirth a prouvé que les dinosaures pouvaient encore remplir les salles, mais il a aussi confirmé toutes les limites d’une recette spectaculaire mais sans audace, où les critiques n’ont pas manqué de pointer un scénario creux, des personnages sous-exploités et une nostalgie recyclée à l’excès.

Alors repartir aussitôt pour un nouvel épisode, c’est accentuer ce sentiment que la licence est devenue une simple usine à rentabilité, au risque de s’épuiser elle-même.

Hollywood Handle - https://x.com/HollywoodHandle/status/1965380938759897124
    posted the 09/09/2025 at 04:05 PM by liquidus
    comments (12)
    ravyxxs posted the 09/09/2025 at 04:10 PM
    Ils jouent avec la nostalgie, ils savent que les gens vont revenir dans l'espoir d'avoir quelque chose de solide, ce qu'ils n'auront pas voir probablement jamais. C'est le genre de film à présent, tu poses ton cerveau sur la table basse et tu regardes.
    ouroboros4 posted the 09/09/2025 at 04:33 PM
    Le dernier est d'un nanar absolu
    Tous les clichés y sont : les gentils avec un méchant dedans, la famille qui comme par hasard se retrouve avec eux et échappent à toutes les morts.
    Le méchant vraiment pas très intelligent qui fini(encore) par se faire manger par un dinosaure...

    Bref.
    ravyxxs posted the 09/09/2025 at 04:42 PM
    ouroboros4
    tripy73 posted the 09/09/2025 at 04:46 PM
    Non merci ça ira... Malheureusement vu le pognon qu'il a rapporté, pas étonnant qu'ils veuillent continuer à vio*** la licence jusqu'à sa mort.

    ouroboros4 : oui clairement, on dirait un scénario écrit par une IA en demandant d'écrire un nouveau film en ce basant sur les données connues de la licence.
    nigel posted the 09/09/2025 at 04:54 PM
    Comme côté jv avec FIFA/EAFC qui reviens dans les tops chaque année, y a vraiment des gens qui aiment des produits qui se fout de la gueule du consommateur
    newtechnix posted the 09/09/2025 at 05:00 PM


    Sans surprise peut-être la licence la plus juteuse d'Universal Studio.
    Jamais Universal lâchera sa poule aux oeufs d'or...de dinos.

    " les critiques n’ont pas manqué de pointer un scénario creux, des personnages sous-exploités et une nostalgie recyclée à l’excès."

    oui bah surtout que c'est totalement déjà les reproches de JW 3.

    HS: Paramount se bouge suite au départ de Tom Cruise pour WArner, ils ont signé un contrats d'exclusivité avec Will Smith sur ses prochains films.

    ravyxxs Ce film grand public est passé sur la cible Enfant car eux sont toujours demandeur de Dinos et d'ailleurs l'autre succès de l'année d'Universal s'appelle Dragons...
    e3ologue posted the 09/09/2025 at 05:01 PM
    Ça avait déjà été dit lorsque le premier réal de renaissance s'est barré, que sauf gros bide le projet est en "trilogie".
    Les mecs ne voient que les milliard des World.
    Perso plus le temps passe et j'ai limite même plus de sympathie pour Park 2 ou World 1.
    altendorf posted the 09/09/2025 at 05:04 PM
    Il faudrait peut-être arrêter de relayer les informations de DanielRPK qui sont rarement fiables.
    mrvince posted the 09/09/2025 at 05:07 PM
    C'est simple tant que ca rapportera de l'argent ils en feront. C'est juste logique... RAS. Le dernier est une merde absolue.
    liquidus posted the 09/09/2025 at 05:13 PM
    altendorf Il s’est déjà trompé comme une bonne partie des autres insiders. Mais dire qu’il n’est "pas fiable", c’est un peu gros. Si il sortait que des conneries personne ne le suivrait et ses infos ne seraient jamais reprises. Ses leaks ne sont pas des annonces officielles, mais il a suffisamment de bons coups derrière lui pour qu’on garde un œil dessus.
    negan posted the 09/09/2025 at 05:25 PM
    Scarlett mes couilles elle pue la merde dedans.
    kidicarus posted the 09/09/2025 at 07:15 PM
    C'est sensé être une trilogie, donc vu que le film a fonctionné il n'y a rien d'étonnant.
