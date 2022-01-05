Actualité

METAL EDEN est un FPS de science-fiction qui fait monter l'adrénaline.



ASKA, une hyper unité avancée, est envoyée en mission suicide pour sauver les COREs des citoyens de la vaste ville monolithique MOEBIUS, autrefois un nouveau foyer plein d'espoir pour l'humanité, aujourd'hui transformée en piège mortel.



Frayez-vous un chemin à travers l'INTERNAL DEFENCE CORPS dans une guerre cybernétique, affrontez les ENGINEERS et découvrez les mystères du projet EDEN.





METAL EDEN a désormais une date, c'est pour le 2 septembre prochain sur Steam, PS5 et XS, avec un nouveau trailer ci-dessous.