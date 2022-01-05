description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
METAL EDEN a désormais une date, c'est pour le 2 septembre prochain sur Steam, PS5 et XS, avec un nouveau trailer ci-dessous.
METAL EDEN est un FPS de science-fiction qui fait monter l'adrénaline.
ASKA, une hyper unité avancée, est envoyée en mission suicide pour sauver les COREs des citoyens de la vaste ville monolithique MOEBIUS, autrefois un nouveau foyer plein d'espoir pour l'humanité, aujourd'hui transformée en piège mortel.
Frayez-vous un chemin à travers l'INTERNAL DEFENCE CORPS dans une guerre cybernétique, affrontez les ENGINEERS et découvrez les mystères du projet EDEN.
c'est un jeu mobile porté sur consoles ?