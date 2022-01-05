profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
Waifukyo
8
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 08/07/2025
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 155
visites since opening : 400515
subscribers : 4
bloggers : 1
channel
all
METAL EDEN le 2 septembre - Trailer
Actualité
METAL EDEN a désormais une date, c'est pour le 2 septembre prochain sur Steam, PS5 et XS, avec un nouveau trailer ci-dessous.



METAL EDEN est un FPS de science-fiction qui fait monter l'adrénaline.

ASKA, une hyper unité avancée, est envoyée en mission suicide pour sauver les COREs des citoyens de la vaste ville monolithique MOEBIUS, autrefois un nouveau foyer plein d'espoir pour l'humanité, aujourd'hui transformée en piège mortel.

Frayez-vous un chemin à travers l'INTERNAL DEFENCE CORPS dans une guerre cybernétique, affrontez les ENGINEERS et découvrez les mystères du projet EDEN.



Niche Gamer - https://nichegamer.com/metal-eden-release-date-set-for-september/
    tags : reikon games metal eden plaion
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 08/07/2025 at 09:15 AM by masharu
    comments (2)
    solarr posted the 08/07/2025 at 11:04 AM
    Mouais, flashy, criard, rien de nouveau sous le soleil. Juste les personnages changés...
    c'est un jeu mobile porté sur consoles ?
    iglooo posted the 08/07/2025 at 12:40 PM
    Moi j'ai les DEN en tout cas
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo