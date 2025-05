Éditeur : FlatPonies

Développeur : FlatPonies

Genre : Palteforme

Précu sur PC/PS5/XSX

Date de sortie : N.C.

Langue : Anglais

Le méchant Snatch le Rat a détruit la collection de vinyles de Scratch et dispersé les fragments dans le monde entier. À vous de les retrouver! Rassemblez les morceaux pour débloquer de nouveaux niveaux et restaurer l’harmonie dans le monde. Résolvez des énigmes, franchissez des plateformes complexes, collectez des Juke Bucks pour Jukie le Jukebox, aidez des personnages excentriques et ramenez le groove à Mélotropolis.