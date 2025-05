Vous êtes pas obligé de participer, évidement, mais si vous participez, veuillez choisir vos 5 meilleurs jeux PSVR (1) (réfléchissez bien, car c'est jamais simple de faire un choix, je reconnais).Vous avez jusqu’à(pour que ce soit plus facile de comptabiliser les votes)Votre liste (elle évoluera en fonction de vos choix) :

Like

Who likes this ?

posted the 05/18/2025 at 05:00 PM by nicolasgourry