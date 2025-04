LUNAR : Silver Star Story vous plonge dans l'épopée d'Alex, un jeune aventurier déterminé à devenir maître-dragon. Accompagné de ses amis, il devra déjouer les plans du Tsar-Magique, souhaitant plonger le monde dans l’abysse.LUNAR 2 : Eternal Blue se déroule mille ans plus tard, où l’on suit Hiro et ses compagnons dans leur quête pour retrouver la déesse Althéna aux côtés d'une mystérieuse jeune fille nommée Lucia. Dans cette aventure épique, ils devront affronter des ennemis comme Borgan ou le Chevalier Blanc Léo, qui les pourchassent pour éradiquer celle qu'ils considèrent comme la « Destructrice de Lunar ».

