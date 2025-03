ActuGaming 9/10

Dix années nous séparent de sa sortie sur Wii U, pourtant Xenoblade Chronicles X n’a pas pris une ride. Visuellement superbe, avec un lifting qui remplit bien son office, le titre affiche des environnements qui impressionnent toujours autant, ainsi qu’un bestiaire crédible et varié. Non content de s’armer d’un Open World sublime, dépaysant et organique, faisant figure d’exemple dans le genre, le titre de Monolith Soft peut se targuer d’une variété de systèmes et de contenus qui l’honore. Bien que la construction de son aventure soit encore assez peu engageante, son histoire et ses personnages perfectibles, et que sa profusion d’informations et de features puisse perdre les moins assidus, il demeure peu de choses à redire sur cette expérience hors du commun. Si ce n’est qu’on espère voir le développeur aux commandes d’une suite du même acabit à l’avenir.Enrichi de contenus pertinents sur Switch, le remaster de Xenoblade Chronicles X respecte la ligne directrice souhaitée par le créateur de la série depuis ses débuts. Il vise le point d’équilibre entre le jeu de rôle japonais et occidental en proposant un monde vertigineux dans sa démesure et son gigantisme disproportionnés, comme une ode permanente à la découverte. Cette immensité grisante fait bien plus que servir la narration du jeu. Elle s’accorde avec la fluidité parfaite qui relie les phases d’action et d’exploration pour offrir une expérience sur-mesure agrémentée d’un épilogue indispensable si l’on veut connaître le point final du scénario.Xenoblade Chronicles X fait partie de ces jeux capables de vous émerveiller autant que de vous dérouter. Avec une direction artistique soignée, une carte gigantesque bourrée d'activités et un système de combat aussi riche que complexe, il offre une liberté vertigineuse qui peut parfois désorienter les nouveaux venus. Malgré un tutoriel plutôt fourni, les premières heures peuvent être rudes, la faute à un déluge d’informations et à un monde qui refuse de tenir votre main.Mais une fois le prologue passé, qui dure plusieurs heures, le jeu se révèle pleinement. Chaque pas vous entraîne dans une exploration fascinante, entre interrogations sur son intrigue mystérieuse et émerveillement devant l’immensité de son univers.Un titre qui risque de frustrer les amateurs de jeux plus linéaires et guidés, mais qui saura captiver ceux prêts à embrasser sa richesse et sa complexité.Pour conclure, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition est une réédition généreuse qui prouve que tous les remasters ne se valent pas. Les développeurs ont apporté de nombreuses améliorations qui justifient pleinement cette relance, et le résultat est impressionnant. Certes, quelques petits défauts subsistent, comme l’impossibilité d’accepter plusieurs missions d’entente à la fois, mais cela reste un inconvénient mineur. Bref, que ce soit une première découverte ou un retour, comme moi, l’investissement en vaut assurément la peine.Si Xenoblade Chronicles X a reçu un petit lifting graphique, tout au plus, dans cette Definitive Edition, c'est l'opus dans son ensemble qu'il faut acclamer. Que ce soit sa version d'il y a 10 ans sur Wii U ou cette nouvelle entrée pour finir en beauté les remaster de la franchise sur Nintendo Switch, Xeno Cross a tout d'un grand et est, pour beaucoup, le meilleur opus de la saga.On voit à quel point Monolith Soft sait y faire en matière d'open world plein de charme et de contenus. Si vous n'avez pas pu découvrir cette claque du JRPG et de l'exploration lors de la dernière décennie, cette Definitive Edition est probablement la meilleure option.Il ne manquait plus que lui pour que l’entièreté de la licence Xenoblade soit disponible sur la dernière console de Nintendo. Xenoblade Chronicles X Definitive Edition est un remaster de cet épisode un peu oublié paru sur WiiU, il y a dix ans. Nous y incarnons un membre du Blade, une organisation qui fait tout pour assurer la survie de ce qu’il reste de l’humanité suite à la destruction de la Terre. Nous explorons la planète Mira, un territoire hostile rempli de monstres en tout genre. Cet épisode tente des choses différentes des autres Xenoblade en proposant un véritable monde ouvert à explorer et un scénario plus léger. L’univers est cependant très bien travaillé à travers un contenu annexe conséquent et son gameplay se révèle aussi très profond et prenant. Cette “Definitive Edition” propose tout un tas d’ajustements bienvenus et du contenu inédit, mais elle ne gomme malheureusement pas tous les problèmes de l’original. Le gameplay se montre peu accueillant et manque de tutoriels, et la progression reste très lente. Il est aussi loin d’être parfait dans sa technique et fait souffrir la Switch, même s’il reste très jouable. Xenoblade Chronicles X reste pourtant une véritable réussite artistique en proposant un univers visuellement très charmant et une bande-son qu’il est difficile d’oublier. Xenoblade Chronicles X Definitive Edition ne règle pas tous les problèmes de l’original, mais rend un peu plus accessible ce très bon RPG.Xenoblade Chronicles X Definitive Edition est encore plus généreux que sa version originale. Il s’enrichit en contenus et revoit ses mécaniques pour moderniser l’expérience. Il profite en plus de visuels plus attrayants, même si quelques défauts techniques persistent. Aussi, la narration se montre encore inutilement bavarde et peu engageante dans ses prémisses. Le système de combat aurait également mérité plus de profondeur, même s’il gagne un peu en dynamisme aujourd’hui. En somme, les fans de la première heure auront autant de plaisir à redécouvrir Mira et ses secrets qu’à l’époque. Cependant, cet opus ne sera pas la porte d’entrée la plus simple pour qui voudrait se plonger dans la licence en 2025. Très dense, il n’est pas le plus évident à appréhender. Néanmoins, le plaisir de l’exploration et la progression de l’histoire vaudront le détour pour les plus patients et les plus férus de RPG.