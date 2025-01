On reconnait parfaitement ces arbres ô combien mythiques dans cette grande zone vide sous le village des Pafs, mais on note une très nette amélioration des détails, avec certes un aspect plus désertique (image provenant d'un DLC ??), à croire que les rumeurs d'une Switch plus puissante qu'initialement prévue et capable de fourguer du 4K aussi sûrement que la Switch refourgue tout le catalogue WiiU sont avérées! C'est en tout cas ce que laisse penser ces images très clairement!

Bonjour à tous et bienvenue dans ce 29ème numéro de Gamekyo Match, après un long hiatus dû à un "Projet" (©) plus qu'hostile ma foi, et à une nouvelle génération plus lente à démarrer que l'érection matinale d'un gros fumeur de très longue durée.Nos sources dans l'industrie sont cependant toujours en activité et continuent à nous abreuver d'infos d'une solidité à toute épreuve, et à l'heure de l'officialisation de la Switch, nous sommes en mesure de vous apporter unexclusif via la confirmation d'une compil' remasterisée des deux Zelda sur Switch!!Nos infiltrés au sein du "petit artisan" (©) ont réussi à capturer une image, que nous vous fournissons enci-dessous.Voilà c'est fini pour ce numéro, tout aussi fainéant que les calendriers en début de gen' (gêne?). Des bisous. Et jouez àsi vous ne l'avez pas fait, meilleure bouillie de pixels depuis très très longtemps!Le prochain numéro paraîtra quand la France aura à nouveau un véritable gouvernement, ça devrait nous laisser un paquet de temps cette affaire!