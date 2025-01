Le total : ventes physiques et des ventes demat du remake de Silent Hill 2 a dépassé les deux millions d'unités dans le monde au 23 janvier, ont annoncé l'éditeur Konami et le développeur Bloober Team.Silent Hill 2 Remake est sortie le 8 octobre 2024.

posted the 01/29/2025 at 08:52 AM by jenicris