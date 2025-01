Meilleurs FPS

Si c'est un jeu qui appartient à une licence, précisez le jeu (l'épisode par exemple) de cette licence

10 jeux (pas 7 ou 12, mais bien 10) pour que nous prenons en compte (sinon nous prenons pas en compte) pour que ce soit équitable.

Samedi Midi

J’enlèverai tout commentaire qui n'a rien à voir avec les conditions posés

Vous pourrez vous interpeller lors des "rappels" et du "résultat"

Vous êtes pas obligé de participer, évidement, mais si vous participez, veuillez choisir 10 jeux en une seul fois (réfléchissez bien, car c'est jamais simple de faire un choix, je reconnais).Vous avez jusqu’àpour faire votre liste, après, je ne prendrais plus en compte les meilleurs FPS.Le résultat sera donné normalement Samedi.(pour que ce soit plus facile de comptabiliser les votes)Votre liste (elle évoluera en fonction de vos choix) :Goldeneye (4 Points)Timesplitters 2 (3 Points)Return to Castel Wolfenstein / Enemy TerritoryNo One live Forever 2James Bond NightfireWolfenstein Old BloodBattlefield 1942No One live ForeverTimesplitters FPPerfect Dark 64 (3 Points)Perfect dark zeroMetroid prime (3 Points)Metroid prime 2 echoesMetroid prime 3 corruptionMetroid prime HunterBioshock (4 Points)007 espion pour cibleZombi UHalo 2Call of duty 2Call of Modern Warfare (1)Call of duty Black Ops (1)Battlefield 3Battlefield 1Bioshock Infinite (2 Points)Time Splitters 3TurokTurok 2Doom (93)Duke Nukem 3DHalf-Life 1Half-Life 2Black MesaCall Of Duty 4 : Modern WarfareIon FuryDoom -2016-Wolfenstein : The New Orderpokk / mykle33 / mrvince / archesstat / adamjensen