Éditeur : Playstack

Développeur : Color Gray Games

Genre : Aventure/Réflexion

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Italien / Portugais / Coréen / Chinois.

L'Idole a été perdue... mais pas oubliée. Dans cette suite du jeu de détective primé The Case of the Golden Idol, vous jouez les détectives et devez enquêter sur 20 affaires étranges (et peut-être surnaturelles) mêlant crimes, morts et dépravation, toutes étrangement connectées les unes aux autres. Utilisez vos compétences de détective pour comprendre l'incroyable mystère qui se déroule à travers une époque marquée par les hallucinogènes, le disco, les fax et la parapsychologie.Deux cents ans après le terrible destin de la famille Cloudsley, la légende de l'Idole dorée ne perdure plus que dans les murmures et les mythes... Mais certains sont déterminés à changer cela. Découvrez les forces mystérieuses qui lient un chasseur de trésor tenace, une équipe de scientifiques, les membres d'un culte en quête d'illumination et des sociétés cherchant à profiter de cet artefact tout-puissant.