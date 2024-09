Éditeur : Zenovia Interactive

Développeur : Zenovia Interactive

Genre : Action

Prévu sur PC

Date de sortie : 2025

Langue : Anglais

Par le développeur deDans trois décennies, la ville de New York sera en guerre contre elle-même. Une guerre sans champ de bataille : des syndicats criminels contrôlent quatre de ses cinq arrondissements, se battant entre eux et contre la police corrompue du NYPD dans une lutte acharnée pour la suprématie. Dans cette dystopie, une jeune famille criminelle tente de s’assurer sa place, luttant pour le pouvoir comme tout le monde. Vous êtes leur arme la plus meurtrière.En tant qu'assassin, vos missions vous mèneront à travers tous les quartiers de cette hyper-métropolitaine : des bidonvilles pauvres et déchirés par les batailles du Bronx, où la police et les gangs se livrent une guerre brutale couvrant des quartiers entiers en flammes, jusqu'aux jardins entourés de néons. du centre de Manhattan, où la classe supérieure et les législateurs passent leur temps à profiter des fruits de la haute culture, parfaitement protégés du chaos et de l'agonie du monde extérieur – pour l'instant.