Éditeur : Perp Games

Développeur : Deadbolt Interactive

Genre : Horreur

Prévu sur PC/PS5/XSX

Date de sortie : 20 Aout 2024

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol.

Les locataires disparaissent, les cris résonnent et le sang s'infiltre à travers les murs de Clover Hill. En tant que détective, démêlez la vérité qui se cache à l'intérieur et récupérez vos souvenirs fragmentés, ou succombez aux horreurs qui se tapissent dans l'ombre de ce sinistre mélange d'horreur psychologique et de survie.