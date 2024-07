Éditeur : Tate Multimedia

Développeur : Trialforge Studio

Genre : Souls-Like

Prévu sur PC/PS5/XSX

Date de sortie : 8 Aout 2024

Langues : Français/Anglais/Portugais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Russe/Chinois/Polonais/Coréen.

Embarquez pour une croisade dans un monde médiéval forgé à partir des ruines de la technologie. Là où la foi fanatique et la science contre nature s'affrontent dans l'ombre d'une société qui s’effondre. L'Église de la Mort se dresse aux portes de la grande cité d'AkratyaElle arbore ses bannières, et l’acier vertueux dans sa main. Sa conquête sacrée pour éliminer le Culte de la Vie est sur le point de commencer... et vous vous dressez au milieu de tout cela. Vous n'êtes personne, et pourtant, vous êtes aussi tout le monde, résultat d'une expérimentation désespérée à la poursuite de la vie éternelle. Aux yeux de l'Église, une icône du péché et de l'hérésie. Pour les autres, une validation d’expériences incessantes. Vous évoluez dans un monde où il n'y a ni bien ni mal, seulement des justifications.