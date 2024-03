Volez au secours d'une princesse et parcourez plusieurs mondes. Vous disposerez dans chaque monde de pouvoirs spécifiques. Le comportement du temps peut varier, ceci implique des réalités parallèles, des dilatations du temps, des espaces temps immobiles...Il n'y a pas d'additifs dans Braid : chaque énigme est originale et vous fera vous creuser les méninges.

Éditeur : Number None Développeur : Number None Genre : Plateforme/Réflexion Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch/Mobile Date de sortie : 30 Avril 2024 Langues : Anglais / Français / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Chinois.

posted the 03/26/2024 at 01:45 PM by nicolasgourry