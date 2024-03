Semaine 11 : du 11/03/2024 au 16/03/2024



1) Final Fantasy VII Rebirth (PS5) / =

2) Super Mario Bros. Wonder (Switch) / =

3) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) / =

4) EA Sports FC 24 (PS5) / Retour

5) Mario VS. Donkey Kong (Switch) / =

3 ème semaine consécutive pour Final Fantasy VII Rebirth en 1er Place 3 ème semaine consécutive pour Final Fantasy VII Rebirth en 1er Place

S.E.L.L.

