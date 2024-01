Éditeur : Untold Tales

Développeur : Demagog Studio

Genre : Plateforme

Disponible sur PC/PS5/PS4/Switch

Prévu sur XSX/XOne

Date de sortie : 2024 (XSX/XOne)

Langues : Français / Anglais / Allemand / Coréen / Russe / Chinois / Espagnol.

Par le développeur deAprès la grande catastrophe écologique, les ultrariches s'enfuient vers Mars et laissent les autres périr. Parmi eux vit un enfant immunisé à cette planète hostile. Des décennies passent et ceux qui sont sur Mars retournent sur Terre. Lorsqu'ils repèrent un enfant humain, The Cub, ils tentent immédiatement de le capturer.