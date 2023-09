Explorez une installation insulaire oubliée et acquérez les capacités de ses technologies perdues pour débloquer un chemin vers son centre, où les réponses à un sombre mystère vous attendent.

Éditeur : Six Foot Giraffe Développeur : Six Foot Giraffe Genre : Aventure/Casse-tête Prévu sur PC Date de sortie : N.C. Langue : Anglais.

posted the 09/26/2023 at 10:35 PM by nicolasgourry