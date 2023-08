Suis-je le seul à arriver à un moment de ma vie où j’ai de plus en plus de mal à prendre du plaisir dans les jeux vidéos ?Suis-je le seul à avoir l’impression que tous les jeux se ressemblent ?Suis-je le seul à ne plus réellement être surpris ?Réponse A : j’suis devenu un vieil aigri et je ferais mieux de me trouver une autre passionRéponse B : Tu te reconnais un peu dans tout ça, mais tu sais pas trop d’où ça vientDans les deux cas cette vidéo a pour objectif de totalement te retourner le cerveau sur ta manière d’apprécier le gaming.Car on a tous eu un jour cette FLAMME, ce COUP DE COEUR pour un jeu, et c’est un peu comme si on était désespérément à la recherche de cette sensation à nouveau.Alors je vais partager avec vous toutes les composantes qui font qu’on a tendance à s'emmerder sur nos jeuxEt comment j'ai réussi à totalement changé ma façon de jouer pour reprendre du plaisir comme jamais je n’en ai pris auparavant !