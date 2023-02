Éditeur : Scavengers Studio

Développeur : Scavengers Studio

Genre : Aventure

Disponible sur PC/PS5/PS4

Langues : Français / Anglais / Allemand / Japonais / Portugais / Espagnol / Chinois.

Fermez les yeux, respirez et laissez-vous emporter dans le grand voyage de Season, un jeu atmosphérique d’aventures à vélo à la troisième personne. À travers le regard émerveillé d’une jeune femme d’une contrée éloignée, explorez votre environnement pour la première fois. Collectez les artefacts et les souvenirs avant qu’un mystérieux cataclysme ne balaie le monde entier de ces précieux trésors.Documentez, photographiez, dessinez et enregistrez la vie telle que vous la connaissez actuellement. À travers ce voyage solitaire à vélo, façonnez vos propres souvenirs, votre propre vision des beautés qui vous entourent. Votre objectif ? Protéger ces trésors d’une fin possible. Votre quête vous mènera à la découverte d’un monde nouveau; inconnu, mais étonnamment familier. Vous serez immergé à travers différentes sociétés qui vous feront découvrir les mystères du monde de Season; une version surréaliste inspirée du milieu du XXe siècle, où des milliers d'années se sont écoulées sans aucun progrès. Pourquoi? Découvrez ce qui a causé le dernier effondrement et ce qui pourrait causer le suivant ...