Éditeur : SIE / Oculus Studios

Développeur : Camouflaj

Genre : Action/Aventure

Disponible sur PS4 (PSVR)

Prévu sur MetaQuest (2)

Date de sortie : 3 Novembre 2022

Par le développeur de République Tony Stark a cessé de fabriquer des armes et crée à la place une technologie utilisée pour combattre le mal en tant qu'Iron Man. Après plusieurs années en tant que super héros de renommée mondiale, Tony est attaqué par le mystérieux Ghost, un hacker et un activiste qui réutilise les vieilles armes de Stark Industries. Dans ses efforts pour renverser son empire, Ghost attaque les emplacements des entreprises de Stark à travers le monde, conduisant à des enjeux sans cesse croissants et à une confrontation finale.