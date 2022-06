JVC 16/20

Avec son gameplay accessible mais plus profond qu'il n'y paraît, Mario Strikers : Battle League Football réussit à proposer une expérience à la fois immédiatement fun et plus technique pour ceux qui le souhaitent. Rythmés par les impressionnantes Hyper Frappes et les animations de célébration, les matchs sont toujours aussi dynamiques et plein de rebondissements. Pour autant, le titre est plus stratégique que ses aînés en donnant une nouvelle importance à la sélection des joueurs et en introduisant de l'équipement. Néanmoins, on retrouve certains défauts récurrents de la série comme des soucis de lisibilité qui rendent l'action parfois confuse ou alors un contenu trop léger qui devrait s'agrandir au fil du temps. Pas de quoi non plus gâcher l'expérience qui reste une excellente façon de s'amuser entre amis aussi bien en local qu'en ligne, notamment avec le mode Club Striker, du moins, si le service s'avère à la hauteur.Mario rechausse ses crampons pour notre plus grand plaisir avec un Mario Strikers: Battle League Football qui garde un concept toujours aussi fun et addictif. Le studio Next Level Games nous offre encore un jeu de qualité aux graphismes léchés et disposant d’une tonne d’animations très drôles et détaillées. Il coche tout ce que l’on attendait de lui avec des mécaniques simples à prendre en main, mais qui cachent tout de même une certaine profondeur qui pourra pleinement s’exploiter lors de matchs classés en ligne, et surtout en multijoueur. Le contenu au lancement reste tout de même assez limite même avec la promesse de nouveaux personnages via les mises à jour gratuites. Ne vous attendez donc pas à d’autres modes de jeu plus exotiques, il s’agit avant tout d’en profiter entre amis pour passer un bon moment ou bien pour monter les divisions en ligne avec votre club.Mario Strikers Battle League Football pourrait bien être un prétendant de taille face à vos autres jeux pour passer un été sous le signe du ballon rond. Avec son aspect simpliste cachant des mécaniques bien plus complexes à maîtriser ainsi qu'un système d'équipement pouvant modeler vos personnages, il peut convenir aux joueurs débutants qui souhaitent juste s'amuser simplement, mais également aux joueurs plus aguerris qui recherchent un peu plus de maîtrise technique manette en main. Dans le cas où vous souhaiteriez passer du temps seul dans votre coin, ce n'est peut-être pas le titre parfait pour vous puisqu'il est centré sur le multijoueur et le mode Club Strikers qui est la feature qui peut faire vivre le jeu sur le long terme.Mario Strikers: Battle League Football fait légèrement grincer des dents, car le gameplay est nerveux, prenant et surtout divertissant. Posez-vous avec des amis devant votre télé, et vous passerez un excellent moment, entre tension et tranches de rigolade. De plus, il est possible de détacher les Joy-Con pour y jouer en nomade (seul ou avec un camarade), et la prise en mains n’est pas mauvaise malgré la petitesse du pad.Certes, Club Strikers a de quoi satisfaire les compétiteurs en ligne, mais cette production manque cruellement de contenus, que ce soit au niveau des personnages, des challenges et des modes. Encore une fois, il est certain que Nintendo proposera des DLC pour faire chauffer, de nouveau, la carte bleue des joueurs. Nous devons alors patienter pour avoir de la nouveauté (payante ?). Vraiment dommage pour le coup...Un gameplay arcade en or massif, et pas grand-chose autour : c'est le constat qui s'impose après avoir poussé Mario Strikers Battle League Football dans ses retranchements. A moins que ce ne soit l'inverse, vu le nombre de braquages dont nous fûmes témoin, pour ne pas dire victimes, à mesure que les finales s'enchaînaient. Forcément répétitif et pas toujours très lisible, le jeu repose néanmoins sur un équilibre remarquable et une tension de tous les instants, maintenant le suspense jusqu'aux dernières secondes du chrono. Dommage que l'emballage assez sommaire et la technique sans fioritures n'épousent pas davantage tout le travail réalisé sur le core gameplay : si le fun est 100% garanti en multi local, le solo lapidaire comme le mode en ligne d'un autre âge limitent sans doute son potentiel aux soirées pizza.