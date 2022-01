Millenium 85%

JVC 16/20

ActuGaming 8/10

Légendes Pokémon Arceus n'est pas un chef d’œuvre mais l'expérience inédite qu'il propose vaut largement le détour. Il est important de parler des graphismes vieillissants qui gâchent parfois le plaisir de l'exploration ou encore des combats contre les Monarques assez peu intéressants. Et pourtant, il s'agit là d'une révolution dans la franchise qui célébrera bientôt sa 26ème bougie. Un vent de fraîcheur et une prise de risque qui font plaisir et qui annoncent de bien belles choses pour la suite.Passé outre le côté esthétique, on ne peut que féliciter le gameplay addictif et les mécaniques inédites disponibles à Hisui. La nouvelle façon, fluide, de capturer les Pokémon et de se déplacer est tout bonnement le meilleur ajout du titre : pouvoir capturer plusieurs créatures à la fois, tout en ramassant des baies pendant que le gain d'Exp s'affiche dans un coin de l'écran... Voilà une bien belle manière de jouer à un Pokémon sans aucune interruption.Dans l'ensemble, Légendes Arceus est une immense aventure Pokémon à ne pas manquer tant pour son scénario intriguant, son système de progression amusant, sa tonne d'activités annexes ou encore sa superbe OST.Légendes Pokémon Arceus est une belle expérience qui parviendra à satisfaire à la fois les fans de toujours en mal de changement, tout comme de nouveaux arrivants en quête d’une aventure en monde ouvert agréable. Aventure, c’est le mot. Pour cette grande première avec une formule inédite, Game Freak parvient indéniablement à absorber le joueur, désormais lâché seul dans de larges zones ouvertes avec des Pokémon en liberté et un parfum de mystère de chaque instant. Les captures restent grisantes de bout en bout, tout comme le fait de découvrir encore et encore de nouvelles espèces. Quand bien même, les excursions esquissent petit à petit un monde qui aurait pu offrir plus. Comme une faune plus crédible, qui ne se contente pas de se déplacer au hasard, sans interagir avec le décor. Plus de points d’intérêt à découvrir, et de challenges pour mettre à profit les très nombreuses mécaniques de jeu. En conciliant parfois un peu maladroitement formule inédite et héritage, Légendes Pokémon Arceus rate de temps en temps le coche. Mais reste assurément un titre agréable et réussi.Légendes Pokémon : Arceus redonne de l’espoir en la licence et dans sa capacité à innover correctement une formule qui a peu bougé depuis ses débuts, du moins en ce qui concerne les opus principaux. Game Freak ne s’est pas contenté de faire une simple version en monde ouvert, le studio a bien pris soin d’harmoniser le contexte historique, les combats, l’exploration, et le scénario autour du remplissage du Pokédex. Ce trait fondamental de la série retrouve un second souffle avec une mécanique addictive et bien huilée. On apprécie également d’agir directement dans le monde qui nous entoure et de ne pas compter uniquement sur ses Pokémon. Le rehaussement du challenge et les petites modifications sont aussi une bouffée d’air frais. Il aurait pu être bien plus qu’un bon jeu si seulement il possédait un moteur graphique digne de ce nom. C’est définitivement une bonne direction qu’il faut garder pour la série (et si on pouvait garder ce système de version unique ce ne serait pas de refus).