IGN 9/10

Suite surprise après près de 20 ans, Metroid Dread ramène l'exploration et la progression légendaires et les fusionne avec d'excellents combats modernes et certains des meilleurs combats de boss de tous les temps.

JVC 18/20

Gameblog 9/10

Gamergen 18/20

Millenium 85%

ActuGaming 8,5/10

GameSpot 8/10

Plus que toute autre chose, Metroid Dread a envie de retourner dans un lieu confortable après une longue absence. Bien que le gameplay soit affiné et que de nouvelles fonctionnalités aient été ajoutées au mélange, Dread reste fidèle à la formule de ses prédécesseurs. En fin de compte, pour les fans de longue date comme moi, c'est probablement pour le meilleur. Il n'y a rien à redouter ici. Nous sommes de nouveau à la maison.

Gamekult 7/10

A surprise sequel after nearly 20 years, Metroid Dread brings back the legendary exploration and progression and merges it with excellent modern combat and some of the best boss fights ever.Metroid Dread est exceptionnel en tout point, se plaçant d’office comme un des meilleurs épisodes d’une série qui ne manque déjà pas de pépites ! En mélangeant les phases d’action et d’infiltration, le jeu développé par Mercury Studios tient constamment le joueur en haleine. Mais au-delà de sa structure et de son aspect exploration, c’est la fluidité de gameplay qui nous a scotché au plafond, avec une Samus plus agile et virevoltante que jamais et une difficulté qui nous oblige à jongler avec ces nombreuses capacités dans de nombreuses situations. Que vous soyez un néophyte ou un fan de la série, Metroid Dread est un must-have pour tout possesseur de Nintendo Switch.La mission était sans doute la plus périlleuse de la série : comment Metroid Dread allait-il pouvoir lutter à armes égales face à une descendance spirituelle si nombreuse ? Pour offrir à Samus Aran un baroud d'honneur digne de ce nom, Mercury Steam ne s'est pas contenté de revenir aux racines d'un gameplay en 2D : près de 20 ans après Metroid Fusion, les développeurs espagnols ont voulu sublimer la formule, et y parviennent d'une bien belle manière. Loin des standards souvent bienveillants de Nintendo, Metroid Dread est une aventure exigeante, dense, difficile parfois, mais surtout merveilleusement bien orchestrée. Grâce à son level design propice à l'exploration, l'aventure récompense la curiosité autant qu'elle donne du fil à retordre, notamment contre les EMMI, une nouvelle menace qui installe une tension rare, même dans la série. La formule ne s'éloigne jamais vraiment des sentiers battus, mais propose de pousser les compteurs à fond pour profiter d'une intrigue aussi riche en rebondissements que rare. Alors que Samus nous donne inlassablement rendez-vous pour une nouvelle mission, un constat s'impose : en attendant la suite, Metroid Dread offre à la licence un superbe baroud d'honneur.L'attente valait effectivement la peine, MercurySteam a désormais entièrement accaparé l'ADN de Metroid et propose avec Dread un jeu se renouvelant sans cesse, qui ne nous laisse jamais le temps de nous ennuyer, même s'il réutilise une recette bien connue et toujours aussi délicieuse. Oui, nous pouvons effectivement parler d'apothéose, voire d'un véritable tournant pour la licence nous rendant bien curieux quant à son avenir. Merci MercurySteam, merci Nintendo, nous espérons désormais que les aventures de Samus sous ce format continueront de voir le jour, et ce plus régulièrement. En attendant, Metroid Dread peut déjà être classé au rang des indispensables de la Switch.Avec Metroid Dread, Mercury Steam apporte une conclusion satisfaisante à 35 ans d'histoire. Il s'agit d'un metroidvania particulièrement solide, qui vous fera vibrer à chaque révélation et suer à chaque combat de boss, tout en distillant un level-design maitrisé comme jamais. Seulement voilà, sa principale et unique innovation, incarnée par les E.M.M.I., empêche le titre d'atteindre le panthéon du genre, déjà bien chargé en titres de qualité : plus frustrantes que stressantes, les mécaniques et zones liées aux robots de la fédération galactique sont loin de nous avoir convaincus.Metroid Dread est à l’image de son héroïne : discret, puissant, rapide et précis. MercurySteam redonne ici un nouveau souffle à la franchise qu’ils avaient entamé sur 3DS. On pourra lui reprocher un certain dirigisme et quelques faiblesses dans la justification de certaines compétences, mais nous sommes surtout devant un level design maitrisé, un déluge de pouvoirs jouissifs, des boss réussis, et un challenge bien dosé. Le fait d’en profiter de manière fluide sans faire trop de concessions sur son esthétique participe grandement au plaisir que l’on a que ce soit en portable ou en docké.More than anything else, Metroid Dread feels like going back to a place of comfort after a long time away. Though the gameplay is refined and new features have been added to the mix, Dread sticks closely to the formula of its predecessors. In the end, for longtime fans like myself, that's probably for the best. There's nothing to dread here. We're home again.Pas facile de revenir sur le terrain embouteillé du Metroidvania, même quand on lui a donné son nom et une bonne partie de son ADN. A l'heure du largage, Metroid Dread n'est ni le plus beau, ni le plus long, ni le plus inspiré de sa caste, mais il a pour lui l'assurance des vieux briscards, ce qui suffira à embarquer une nouvelle fois dans la capsule de Samus pour quelques heures en territoire hostile. Si la volonté d'injecter de l'infiltration avec les E.M.M.I. reste une idée plus frustrante qu'amusante, le jeu de Mercury Steam compense par un tempo quasi infaillible, une souplesse de contrôle admirable, et une science du level design qui impose le respect à chaque jonction. Efficace sans rien inventer, le nouveau Metroid garantit une aventure intense, qui vous hypnotisera jusqu'au 100%, en espérant que les boss corsés n'aient pas eu raison de votre patience.