Thème du jour :



Musiques médiévales



En son absence, Randyofmana m'a proposé de vous partager un thème de mon choix. J'ai un moment hésité avec trois thèmes, mais c'est finalement celui des musiques médiévales qui s'est pour moi le plus dégagé. Cependant, je ne me suis pas simplement arrêté aux jeux qui reprenaient des éléments historiques, mais également aux jeux fantaisistes s'inspirant assez fortement de cette période ou ne proposant qu'un niveau sur ce thème. Cette manière de procéder m'a donc permis d'élargir le thème au maximum, car les jeux s'inspirant de la période médiévale sont assez nombreux. Je vous propose donc cette petite sélection de musiques et j'espère que ce thème vous plaira et saura, vous inspirez pour en faire de même !



Titre : Cornelia Castle

Jeu : Final Fantasy I

Compositeur : Nobuo Uematsu



Titre : Oakvale

Jeu : Fable

Compositeur : Danny Elfman



Titre : Leaving the Body Freely

Jeu : Final Fantasy Crystal Chronicles

Compositeur : Kumi Tanioka



Titre : Main Theme

Jeu : Sims Medieval

Compositeur : John Debney



Titre : City of Paris

Jeu : Jeanne d'Arc

Compositeur : Takeshi Inoue



Titre : Castle MacFrights

Jeu : Luigi's Mansion 3

Compositeurs : Chad Yorke - Darren Radtke



Titre : Cobbleston, Nestled in the Hills

Jeu : Octopath Traveler

Compositeurs : Yasunori Nishiki



Titre : Skellige Tavern

Jeu : The Witcher 3: Wild Hunt

Compositeurs : Marcin Przybyłowicz - Mikołaj Stroiński



Titre : Did They Have To Die Today

Jeu : Medieval II : Total War

Compositeurs : James Vincent - Jeff van Dyck - Richard Vaughan



Titre : Medieval Theme

Jeu : Crash Bandicoot 3 Warped

Compositeurs : Mark Mothersbaugh - Josh Mancell

Voilà, ma petite sélection de musiques s'arrête ici, je vous laisse le soin de partager les musiques s'inspirant de cette période historique dans les commentaires et je vous souhaite une bonne fin de Week-end !Sur ce, Radio Gamekyo rend l’antenne, à vous les studios !