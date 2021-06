Éditeur : Sloclap

Développeur : Sloclap

Genre : Action

Prévu sur PC/PS5/PS4

Date de sortie : 2021

Langue : Anglais.

Par le développeur de Absolver Dans le contexte d'une ville chinoise fictive, vous découvrirez un mystère ancien via une série de confrontations difficiles qui mettront vos compétences à rude épreuve.Pour surmonter les obstacles qui pèsent lourdement contre vous, vous devrez compter sur votre maîtrise du Kung Fu et sur un pendentif magique qui vous ravivera après la mort.Le coût de la magie est cependant cher, et vous vieillirez considérablement à chaque fois que vous reviendrez à la vie : le temps est le prix que vous paierez pour votre vengeance.