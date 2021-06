Semaine 21 : du 07/06/2021 au 12/06/2021

TOUS





1) Biomutant (PS4) / Nouveau

2) Miitopia (Switch) / -1

3) Ring Fit Adventure (Switch) / =

4) Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch) / -2

5) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) / =

S.E.L.L.

Resident Evil VillageSpider-Man : Miles MoralesReturnalBiomutantResident Evil VillageThe Last Of Us Part IIResident Evil VillageAssassin's Creed ValhallaCall Of Duty : Black Ops Cold WarBiomutantMass Effect - Édition LégendaireBiomutant - Édition CollectorMiitopiaRing Fit AdventureSuper Mario 3D World + Bowser's FuryBiomutant - Édition CollectorBiomutantMicrosoft Flight SimulatorLe dématérialisé n'est pas pris en compte.