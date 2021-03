Le jeu vous emporte dans une ville engloutie sous les flots, où la lumière a été submergée par les ténèbres et où des créatures métaphoriques évoquent de profondes émotions que Kay doit surmonter.

The Director’s Cut -Une histoire réécrite. -Un nouveau casting de doubleurs. -Cinématiques et animations remaniées. -Un mode photo customisable. -Intégration du gyroscope.

Éditeur : E.A. / Quantic Dream Développeur : Jo-Mei Genre : Aventure Disponible sur PC/PS4/XOne (Standard) Disponible sur Switch (The Director’s Cut) Langues : Anglais/Allemand/Français/Espagnol/Néerlandais/Italien/Portugais/Russe/Japonais/Chinois/Coréen. -La version Switch sort en démat et physique-

Who likes this ?

posted the 03/04/2021 at 05:40 PM by nicolasgourry