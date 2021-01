Semaine 53 : du 28/12/2020 au 02/01/2020.

TOUS





1) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) / =

2) Animal Crossing : New Horizons (Switch) / =

3) Ring Fit Adventure (Switch) / Retour

4) Just Dance 2021 (Switch) / +1

5) FIFA 21 (PS4) / +1

S.E.L.L.

Call Of Duty : Black Ops Cold WarAssassin's Creed ValhallaSpider-Man : Miles MoralesFIFA 21Call Of Duty : Black Ops Cold WarAssassin's Creed ValhallaAssassin's Creed ValhallaCall Of Duty : Black Ops Cold WarImmortals : Fenyx RisingFIFA 21Call Of Duty : Black Ops Cold WarCyberpunk 2077Mario Kart 8 DeluxeAnimal Crossing : New HorizonsRing Fit AdventureMicrosoft Flight SimulatorCyberpunk 2077Football Manager 2021Le dématérialisé n'est pas pris en compte.