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PlayStation confirme la prise en charge des jeux physiques existants après 2028


Dans un récent communiqué, PlayStation a indiqué que les éditeurs pourront toujours faire imprimer leurs supports physiques existants après janvier 2028.

D'après un récent article de Game File , Sony a envoyé un message aux éditeurs de jeux partenaires indiquant qu'ils pourront « toujours passer des commandes pour les jeux PlayStation sur disque existants ». PlayStation a clairement informé ses partenaires que tout jeu sorti avant la date limite pourra bénéficier d'une réimpression sur disque. Cependant, PlayStation a précisé qu'un point sera modifié : la « procédure de commande des disques », qui sera annoncée ultérieurement.

Concernant la suite des événements après la date limite, Sony a indiqué que les éditeurs auront la possibilité de distribuer de nouveaux jeux en magasin grâce à des codes numériques. Les joueurs savent donc qu'ils pourront se procurer les versions physiques des jeux sortis en 2027 dès 2028 ; cependant, on ignore encore comment ces jeux seront proposés ultérieurement : via un code, sur une carte, ou autrement ? Il faudra attendre une annonce officielle pour en avoir le cœur net.

On apprend aussi que Sony limite l'achat d'un lecteur de disque à un par commande sur PlayStation Direct, invoquant « une forte demande ».
Sony n’a fourni aucune information supplémentaire sur les raisons d’une demande si élevée ou sur la durée de cette limitation. L’entreprise n’a attribué la restriction qu’à « une forte demande ».


https://x.com/Pirat_Nation/status/2073178062204604827
https://insider-gaming.com/playstation-confirms-support-for-existing-physical-games-post-2028/
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    loreislife
    posted the 07/03/2026 at 11:44 PM by ouroboros4
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    suzukube posted the 07/04/2026 at 12:11 AM
    Ca veut dire qu’en 2029 Ubisoft pourra demander de regraver des BluRay de The Crew ? J’comprends rien...
    guiguif posted the 07/04/2026 at 12:12 AM
    preuve qu'ils peuvent continuer ces ordures
    suzukube posted the 07/04/2026 at 12:14 AM
    Aaah je viens de lire la source, mais ca me paraissait évident qu’en jeu sorti le 31 décembre 2027 peut etre gravé en durant l'année 2028. Pour moi ca ne change rien au probleme car l'usine arrêtera les gravures dans les années qui suivent, y'aura de moins en moins de commandes...
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