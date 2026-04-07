D'après un récent article de Game File , Sony a envoyé un message aux éditeurs de jeux partenaires indiquant qu'ils pourront « toujours passer des commandes pour les jeux PlayStation sur disque existants ». PlayStation a clairement informé ses partenaires que tout jeu sorti avant la date limite pourra bénéficier d'une réimpression sur disque. Cependant, PlayStation a précisé qu'un point sera modifié : la « procédure de commande des disques », qui sera annoncée ultérieurement.Concernant la suite des événements après la date limite,. Les joueurs savent donc qu'ils pourront se procurer les versions physiques des jeux sortis en 2027 dès 2028 ; cependant, on ignore encore comment ces jeux seront proposés ultérieurement : via un code, sur une carte, ou autrement ? Il faudra attendre une annonce officielle pour en avoir le cœur net.On apprend aussi que Sony limite l'achat d'un lecteur de disque à un par commande sur PlayStation Direct, invoquant « une forte demande ».Sony n’a fourni aucune information supplémentaire sur les raisons d’une demande si élevée ou sur la durée de cette limitation. L’entreprise n’a attribué la restriction qu’à « une forte demande ».