Dans un récent communiqué, PlayStation a indiqué que les éditeurs pourront toujours faire imprimer leurs supports physiques existants après janvier 2028.
D'après un récent article de Game File , Sony a envoyé un message aux éditeurs de jeux partenaires indiquant qu'ils pourront « toujours passer des commandes pour les jeux PlayStation sur disque existants ». PlayStation a clairement informé ses partenaires que tout jeu sorti avant la date limite pourra bénéficier d'une réimpression sur disque. Cependant, PlayStation a précisé qu'un point sera modifié : la « procédure de commande des disques », qui sera annoncée ultérieurement.
Concernant la suite des événements après la date limite, Sony a indiqué que les éditeurs auront la possibilité de distribuer de nouveaux jeux en magasin grâce à des codes numériques
. Les joueurs savent donc qu'ils pourront se procurer les versions physiques des jeux sortis en 2027 dès 2028 ; cependant, on ignore encore comment ces jeux seront proposés ultérieurement : via un code, sur une carte, ou autrement ? Il faudra attendre une annonce officielle pour en avoir le cœur net.
On apprend aussi que Sony limite l'achat d'un lecteur de disque à un par commande sur PlayStation Direct, invoquant « une forte demande ».
Sony n’a fourni aucune information supplémentaire sur les raisons d’une demande si élevée ou sur la durée de cette limitation. L’entreprise n’a attribué la restriction qu’à « une forte demande ».
https://x.com/Pirat_Nation/status/2073178062204604827