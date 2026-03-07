Si le metroidvania est un des genres phares actuellement sur la scène indépendante, ceux en 3D ne sont pas légion et la qualité laisse souvent à désirer. C'est donc méfiant que je me suis procuré Maseylia.

Développé majoritairement par une seule personne, le but est de retrouver votre père disparu après une invasion de la planète. La première heure n'est pas franchement réjouissante : niveau très petit, on se demande où le jeu va nous mener et s'il est vraiment un metroidvania, mais heureusement Maseyslia cache bien son jeu, car sous ce début poussif se cache une petite perle.

Très rapidement, les biomes vont monter en qualité, avec toujours des idées pour renouveler l’intérêt. Et c'est sans compter sur les capacités de déplacement qui donnent envie de découvrir toute la map du jeu, tant celles-ci rendent le personnage agréable à manier.

Sans oublier également la richesse de son level design, bien plus interconnecté qu'on ne le pense. Seule vraie ombre au tableau, ses combats pas très intéressants, mais le développeur - conscient des faiblesses - en a fait quelque chose de simple, sans prise de tête. Vous l'aurez compris, Maseylia est un vrai coup de cœur, que je conseille.