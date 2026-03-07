profile
Jeux Vidéo
284
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
obi69
29
Likes
Likers
obi69
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1265
visites since opening : 2172119
obi69 > blog
all
Avis | Maseylia - Echoes of the Past


Avis publié par @Iglou2310, pour Gameforever.fr.
Pour lire l'avis sur le site source, et ainsi aider à son référencement :
https://www.gameforever.fr/maseylia-echoes-of-the-past-15205.php



Si le metroidvania est un des genres phares actuellement sur la scène indépendante, ceux en 3D ne sont pas légion et la qualité laisse souvent à désirer. C'est donc méfiant que je me suis procuré Maseylia.




Développé majoritairement par une seule personne, le but est de retrouver votre père disparu après une invasion de la planète. La première heure n'est pas franchement réjouissante : niveau très petit, on se demande où le jeu va nous mener et s'il est vraiment un metroidvania, mais heureusement Maseyslia cache bien son jeu, car sous ce début poussif se cache une petite perle.




Très rapidement, les biomes vont monter en qualité, avec toujours des idées pour renouveler l’intérêt. Et c'est sans compter sur les capacités de déplacement qui donnent envie de découvrir toute la map du jeu, tant celles-ci rendent le personnage agréable à manier.




Sans oublier également la richesse de son level design, bien plus interconnecté qu'on ne le pense. Seule vraie ombre au tableau, ses combats pas très intéressants, mais le développeur - conscient des faiblesses - en a fait quelque chose de simple, sans prise de tête. Vous l'aurez compris, Maseylia est un vrai coup de cœur, que je conseille.
Gameforever - https://www.gameforever.fr/maseylia-echoes-of-the-past-15205.php
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 07/03/2026 at 03:54 PM by obi69
    comments (1)
    obi69 posted the 07/03/2026 at 04:14 PM
    Merci iglou2310 pour ce chouette avis.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo