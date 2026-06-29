Les prix de la mémoire ont atteint des sommets historiques en raison des pénuries persistantes, la demande restant supérieure à l'offre. Le pire est encore à venir , mais face à l'évolution constante de la situation, les consommateurs, exaspérés, ont intenté une action collective aux États-Unis contre les trois principaux fabricants de DRAM.La plainte n° 3:26-cv-06345, de nature antitrust, sera instruite par le juge Noel Wise auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Californie. Les plaignants réclament des dommages et intérêts aux entreprises concernées, les accusant d'avoir pratiqué des prix abusifs en créant artificiellement des pénuries dans le secteur.Les parties impliquées dans le dépôt de la plainte sont : Theo Papulis, Thomas Yu, Tyree Burnett Jr., Wastenotime Developments Performance Fabrications (WNTD Fab LLC), Thomas Barber, Brian Graber, Paul Henning, Evan Feliciano, Marc Garciaguirre, Rudolfo Gurrola Jr., Jeff Ramirez Ochoa, JB Tech Solutions LLC (My Florida PC), John Prineas, Troy's Computers LLC, Joseph Flores, Joseph Danson et Brook Barclift. La plainte a été déposée le 25 juin 2026.En 2005 , Samsung Electronics avait déjà été condamnée à verser 300 millions de dollars d'amende au titre du droit pénal par le département de la Justice des États-Unis (DOJ) . L'entreprise avait été sanctionnée pour entente illicite sur les prix des mémoires DRAM entre avril 1999 et juin 2002.Les principaux fabricants d'ordinateurs personnels touchés furent Dell Inc., Compaq Computer Corporation, Hewlett-Packard Company, Apple Computer Inc., International Business Machines Corporation et Gateway Inc., et Samsung plaida coupable. Parmi les autres entreprises concernées figuraient Micron, Hynix, Infineon et Elpida.Bien que la situation actuelle ne soit pas comparable à celle de 2005, puisqu'il existe effectivement des pénuries dues à une demande accrue du secteur de l'IA, ces entreprises ont affirmé travailler à la construction d'usines et de lignes de production supplémentaires pour augmenter l'offre.Nous verrons l'issue de ce procès, mais pour l'instant, les prix continuent d'augmenter et les pénuries ne suffiront pas à satisfaire la demande, même dans les années à venir. Les fabricants de DRAM concluent déjà des partenariats pluriannuels avec des clients stratégiques , ce qui accentue la pression sur les marchés grand public classiques.