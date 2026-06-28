Une entreprise chinoise vend déjà un clone de la nouvelle Steam Machine de Valve pour 688 $.
L'annonce indique qu'elle est livrée avec un AMD Ryzen 5 5500, un Radeon RX 6750 GRE 10 Go, 16 Go de mémoire, un SSD de 2 To, SteamOS et une manette.
L'annonce indique que le PC utilise de la mémoire DDR5, mais le Ryzen 5 5500 ne prend en charge que la DDR4, donc les spécifications ne sont peut-être pas entièrement correctes.
Un monde de fous
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posted the 06/28/2026 at 08:53 PM by ouroboros4
Voilà, respect à la Chine.
Pendant que nous on a Sandrine Rousseau, Aurore Bergé et BHL...
Allez bisou.