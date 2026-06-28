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Jeux Vidéo
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ouroboros4
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ouroboros4 > blog
La Chine a déjà copié la Steam Machine !
Une entreprise chinoise vend déjà un clone de la nouvelle Steam Machine de Valve pour 688 $.

L'annonce indique qu'elle est livrée avec un AMD Ryzen 5 5500, un Radeon RX 6750 GRE 10 Go, 16 Go de mémoire, un SSD de 2 To, SteamOS et une manette.

L'annonce indique que le PC utilise de la mémoire DDR5, mais le Ryzen 5 5500 ne prend en charge que la DDR4, donc les spécifications ne sont peut-être pas entièrement correctes.


Un monde de fous

https://x.com/Pirat_Nation/status/2071323247761658153
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    22
    posted the 06/28/2026 at 08:53 PM by ouroboros4
    comments (4)
    22 posted the 06/28/2026 at 08:57 PM
    Chine Machine
    micheljackson posted the 06/28/2026 at 08:59 PM
    "Qui achète Chinois, achète deux fois"
    5120x2880 posted the 06/28/2026 at 09:10 PM
    Je préfère toujours monter (et avec de la DDR4)
    pastorius1 posted the 06/28/2026 at 09:24 PM
    "Ils fabriqueront des slip est des chaussettes" Disait Raffarin à ses autres ministres. Enculé!
    Voilà, respect à la Chine.
    Pendant que nous on a Sandrine Rousseau, Aurore Bergé et BHL...
    Allez bisou.
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