Une entreprise chinoise vend déjà un clone de la nouvelle Steam Machine de Valve pour 688 $.L'annonce indique qu'elle est livrée avec un AMD Ryzen 5 5500, un Radeon RX 6750 GRE 10 Go, 16 Go de mémoire, un SSD de 2 To, SteamOS et une manette.L'annonce indique que le PC utilise de la mémoire DDR5, mais le Ryzen 5 5500 ne prend en charge que la DDR4, donc les spécifications ne sont peut-être pas entièrement correctes.Un monde de fous