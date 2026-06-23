Le dernier rapport financier de SEGA est tombé.Aucun chiffre de vente officiel n'a été communiqué pour Sonic Racing: CrossWorlds et Shinobi: Art of Vengeance, mais dans le rapport, ils sont d'ailleurs regroupés dans la catégorie des titres aux performances décevantes."Malgré une excellente réception critique, les résultats de vente sont en deçà des attentes" indique le rapport au sujet de ces deux jeux, soulignant le décalage entre leurs notes impressionnantes et leurs ventes réelles.CrossWorlds affiche un Metascore de 82, tandis que Art of Vengeance atteint un score encore plus élevé de 87. Ce sont tous deux d'excellents jeux, mais cela ne semble pas avoir stimulé leurs ventes.On sait que CrossWorlds s'est écoulé à au moins un million d'exemplaires, un chiffre annoncé environ un mois après son lancement. SEGA avait également précisé que les ventes initiales de ce jeu de karting étaient inférieures aux prévisions et visait à en écouler un million d'unités supplémentaires d'ici mars 2026.