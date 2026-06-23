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Shinobi : Art of Vengeance
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name : Shinobi : Art of Vengeance
platform : PC
editor : Sega
developer : LizardCube
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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guiguif
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Sega déçu des ventes de Shinobi et de Sonic Crossworld


Le dernier rapport financier de SEGA est tombé.

Aucun chiffre de vente officiel n'a été communiqué pour Sonic Racing: CrossWorlds et Shinobi: Art of Vengeance, mais dans le rapport, ils sont d'ailleurs regroupés dans la catégorie des titres aux performances décevantes.
"Malgré une excellente réception critique, les résultats de vente sont en deçà des attentes" indique le rapport au sujet de ces deux jeux, soulignant le décalage entre leurs notes impressionnantes et leurs ventes réelles.

CrossWorlds affiche un Metascore de 82, tandis que Art of Vengeance atteint un score encore plus élevé de 87. Ce sont tous deux d'excellents jeux, mais cela ne semble pas avoir stimulé leurs ventes.

On sait que CrossWorlds s'est écoulé à au moins un million d'exemplaires, un chiffre annoncé environ un mois après son lancement. SEGA avait également précisé que les ventes initiales de ce jeu de karting étaient inférieures aux prévisions et visait à en écouler un million d'unités supplémentaires d'ici mars 2026.
https://www.pushsquare.com/news/2026/06/sonic-racing-crossworlds-shinobi-art-of-vengeance-sell-below-segas-expectations
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    posted the 06/23/2026 at 01:08 PM by guiguif
    comments (20)
    nigel posted the 06/23/2026 at 01:12 PM
    Pour Shinobi, je pense que c'était une grosse erreur de ne pas avoir de version Switch 2 à la sortie (ou proche), et il y a eu beaucoup de commentaires sur le fait que le jeu à l'air particulièrement flou quand on joue à la Switch 1 sur la Switch 2.
    Autour de moi, on est plusieurs à ne pas l'avoir acheté à la sortie à cause de ça.

    Ça n'explique probablement pas les mauvaise ventes mais ça n'a pas dû aider. Curieux de voir combien ils pensaient en vendre, ça reste une licence niche.

    Et pour Sonic Crossworld, jpense que c'était un peu du suicide de sortir juste après Mario Kart.
    5120x2880 posted the 06/23/2026 at 01:12 PM
    Pas trop fan du rendu de Shinobi, pour rester poli, et je préfère rejouer à Transformed qu'à Crossworld.
    dokidokii posted the 06/23/2026 at 01:20 PM
    Pour Shinobi je pense qu'il y a des défauts qui peuvent repousser le public "arcade". Notamment le fait que les niveaux soient beaucoup trop long, et qu'il y ait une vue hyper éloignée avec des personnages tout petits.
    A part ça il est vraiment excellent et a un gameplay hyper jouissif
    mwaka971 posted the 06/23/2026 at 01:22 PM
    Dommage les 2 jeux méritent de se vendre ils sont très bon
    akinen posted the 06/23/2026 at 01:23 PM
    Il tourne mieux sur switch 2 grace au mode « docké mais portable ».

    Par contre, le level design pauvre et sans originalité de shinobi n’a pas aidé je pense.

    En dehors des animations, les musiques d’ascenseur et les stages niveau jeu petit budget du debut PS3 m’ennuient au plus haut point.

    Il me manque 4 stages pour le finir. J’attends la mise à niveau switch 2 comme excuse pour m’y relancer
    kikoo31 posted the 06/23/2026 at 01:27 PM
    MK World est très décevant mais Sonic CroosW l'est aussi tout aussi +
    sussudio posted the 06/23/2026 at 01:27 PM
    5120x2880 Idem, Transformed lui ROULE dessus, littéralement. J'ai vraiment pas aimé ce Crossworld du même acabit que le Racing.
    dalbog posted the 06/23/2026 at 01:30 PM
    Excellent jeu le shinobi
    altendorf posted the 06/23/2026 at 01:50 PM
    Pas une surprise. Sega a d'un côté voulu surfer sur la hype des jeux de Dotemu sauf que la demande était pas là et de l'autre "concurrencer" le dernier Mario Kart sauf que la licence reste intouchable.
    fdestroyer posted the 06/23/2026 at 01:53 PM
    C'est dommage, je préfère CrossWorld à MKW en ce moment, j'y joue de temps en temps et c'est nettement plus intéressant avec le système de Rivaux.
    alucardhellsing posted the 06/23/2026 at 01:56 PM
    Pour sonic je peux pas dire car je l'ai pas fait par contre pour shinobi franchement le debut du passait bien mais au milieu de l'aventure ça devenait trop mecanique ! passer la porte , apres blocage , casser 4 trucs pour ouvrir le passage , une fois ouvert detruire tel ou tel truc pour avancer

    ça m'as bien soulé au final , alors que j'avais plus envie d'y jouer que NG rebound et au final l'inverse s'est produit
    stampead posted the 06/23/2026 at 02:00 PM
    Pour sonic crossworld j 'ai pas pris day one a cause de la salve de dlc prévue,je préfère avoir le jeu complet dans un ou deux ans et a moins cher
    brook1 posted the 06/23/2026 at 02:07 PM
    C'est quoi leur excuse sachant que leurs jeux sont multi-support ?
    keiku posted the 06/23/2026 at 02:45 PM
    Les critiques ne représente plus depuis longtemps les attentes du publique
    riddler posted the 06/23/2026 at 02:46 PM
    Crossworld je l’ai bouclé pendant les free days sur XBOX, il est plus que moyen et a des années lumières de Transformed.
    marchand2sable posted the 06/23/2026 at 02:49 PM
    Ah putain c'est triste pour Shinobi, il est excellent pourtant
    narustorm posted the 06/23/2026 at 02:55 PM
    Sa respecterai les joueurs Nintendo aussi...
    Sinobi sur switch 1 en téléchargement en physique !
    Sonic cross world sérieusement c'est quoi l'état du jeu tout t'ai flou
    julie54 posted the 06/23/2026 at 02:55 PM
    Le problème de Shinobi, c’est peut-être surtout que SEGA a surestimé le public réel pour ce type de jeu. La presse peut lui mettre 87, ça reste une licence assez niche, avec un style 2D exigeant, vendu dans une période où beaucoup de joueurs attendent déjà les promos ou une version complète avec patchs et éventuels contenus en plus.

    Pour Sonic CrossWorlds, sortir dans l’ombre de Mario Kart, c’était quand même très risqué. Et la logique des DLC annoncés très tôt n’aide pas forcément : certains préfèrent attendre un ou deux ans plutôt que payer plein pot un jeu qui donne déjà l’impression d’être découpé.

    On voit un peu le même glissement dans tout le divertissement numérique, des jeux mobiles aux casinos en ligne : le but est de garder le joueur engagé longtemps, avec du contenu, des offres, des événements, des achats additionnels. Mais pour des jeux comme Shinobi, je pense que le public attend surtout un produit carré, complet, bien placé en prix et disponible sur le bon support dès le départ.
    5120x2880 posted the 06/23/2026 at 03:05 PM
    sussudio En fait, je déteste tous les autres sauf le Transformed
    metroidvania posted the 06/23/2026 at 03:39 PM
    dommage pour shinobi c'est une perle ce jeu

    par contre idée à la con de sortir sonic juste après mario kart, il aurait fallu le sortir maintenant
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