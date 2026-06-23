Le dernier rapport financier de SEGA est tombé.
Aucun chiffre de vente officiel n'a été communiqué pour Sonic Racing: CrossWorlds et Shinobi: Art of Vengeance, mais dans le rapport, ils sont d'ailleurs regroupés dans la catégorie des titres aux performances décevantes.
"Malgré une excellente réception critique, les résultats de vente sont en deçà des attentes" indique le rapport au sujet de ces deux jeux, soulignant le décalage entre leurs notes impressionnantes et leurs ventes réelles.
CrossWorlds affiche un Metascore de 82, tandis que Art of Vengeance atteint un score encore plus élevé de 87. Ce sont tous deux d'excellents jeux, mais cela ne semble pas avoir stimulé leurs ventes.
On sait que CrossWorlds s'est écoulé à au moins un million d'exemplaires, un chiffre annoncé environ un mois après son lancement. SEGA avait également précisé que les ventes initiales de ce jeu de karting étaient inférieures aux prévisions et visait à en écouler un million d'unités supplémentaires d'ici mars 2026.
Autour de moi, on est plusieurs à ne pas l'avoir acheté à la sortie à cause de ça.
Ça n'explique probablement pas les mauvaise ventes mais ça n'a pas dû aider. Curieux de voir combien ils pensaient en vendre, ça reste une licence niche.
Et pour Sonic Crossworld, jpense que c'était un peu du suicide de sortir juste après Mario Kart.
A part ça il est vraiment excellent et a un gameplay hyper jouissif
Par contre, le level design pauvre et sans originalité de shinobi n’a pas aidé je pense.
En dehors des animations, les musiques d’ascenseur et les stages niveau jeu petit budget du debut PS3 m’ennuient au plus haut point.
Il me manque 4 stages pour le finir. J’attends la mise à niveau switch 2 comme excuse pour m’y relancer
ça m'as bien soulé au final , alors que j'avais plus envie d'y jouer que NG rebound et au final l'inverse s'est produit
Sinobi sur switch 1 en téléchargement en physique !
Sonic cross world sérieusement c'est quoi l'état du jeu tout t'ai flou
Pour Sonic CrossWorlds, sortir dans l’ombre de Mario Kart, c’était quand même très risqué. Et la logique des DLC annoncés très tôt n’aide pas forcément : certains préfèrent attendre un ou deux ans plutôt que payer plein pot un jeu qui donne déjà l’impression d’être découpé.
On voit un peu le même glissement dans tout le divertissement numérique, des jeux mobiles aux casinos en ligne : le but est de garder le joueur engagé longtemps, avec du contenu, des offres, des événements, des achats additionnels. Mais pour des jeux comme Shinobi, je pense que le public attend surtout un produit carré, complet, bien placé en prix et disponible sur le bon support dès le départ.
par contre idée à la con de sortir sonic juste après mario kart, il aurait fallu le sortir maintenant