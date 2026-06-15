Duncan a remplacé l'ancien patron des studios, Alan Hartman, en novembre 2024, et a supervisé Halo Studios, The Coalition, Flight Sim, Turn 10, Playground Games, Rare, Obsidian, Ninja Theory, Compulsion Games, The Initiative, Double Fine, InXile, Undead Labs, World's Edge et XGS Publishing.Il quitte l'entreprise cette semaine. Ses studios seront rattachés à Matt Booty, directeur du contenu Xbox, jusqu'à la nomination d'un remplaçant.Par ailleurs, Louise O'Connor, directrice de cabinet chez Xbox Game Studios, quittera également l'entreprise. Arrivée chez Rare en 1999 comme animatrice sur le jeu culte Conker's Bad Fur Day (N64), elle a occupé de nombreux postes artistiques et de production au sein du studio britannique et a même remporté un prix AIAS pour son doublage du personnage de Leafos dans Viva Piñata.Elle a quitté Rare suite à l'annulation d'Everwild en 2025, avant d'être nommée directrice de cabinet en septembre de la même année.