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Craig Duncan, le patron de Xbox Game Studios, démissionne


Le directeur de Xbox Game Studios, Craig Duncan, a démissionné après plus de 18 mois à ce poste.

Duncan a remplacé l'ancien patron des studios, Alan Hartman, en novembre 2024, et a supervisé Halo Studios, The Coalition, Flight Sim, Turn 10, Playground Games, Rare, Obsidian, Ninja Theory, Compulsion Games, The Initiative, Double Fine, InXile, Undead Labs, World's Edge et XGS Publishing.

Il quitte l'entreprise cette semaine. Ses studios seront rattachés à Matt Booty, directeur du contenu Xbox, jusqu'à la nomination d'un remplaçant.

Par ailleurs, Louise O'Connor, directrice de cabinet chez Xbox Game Studios, quittera également l'entreprise. Arrivée chez Rare en 1999 comme animatrice sur le jeu culte Conker's Bad Fur Day (N64), elle a occupé de nombreux postes artistiques et de production au sein du studio britannique et a même remporté un prix AIAS pour son doublage du personnage de Leafos dans Viva Piñata.
Elle a quitté Rare suite à l'annulation d'Everwild en 2025, avant d'être nommée directrice de cabinet en septembre de la même année.
https://www.thegamebusiness.com/p/xbox-game-studios-boss-craig-duncan
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    posted the 06/15/2026 at 02:22 PM by ouroboros4
    comments (6)
    ravyxxs posted the 06/15/2026 at 02:37 PM
    Matt Booty, je me demande sérieusement pourquoi il reste. Son salaire doit être incroyable, je vois que ça...Tout le monde est parti à part le pitre Aaron.
    gasmok2 posted the 06/15/2026 at 02:42 PM
    Vu la gestion un peu foireuse des Xbox game studios ces dernières années et tous les projets avortés....j'ai envie de dire bon vent l'ami.

    Mais bon on ne sait pas ce qui nous attend
    jenicris posted the 06/15/2026 at 02:43 PM
    ravyxxs lui et Greenberg on de demande comment ils peuvent être toujours là. Ca critiquait beaucoup Spencer et Bond mais alors ces deux là sont pas mieux.
    onsentapedequijesuis posted the 06/15/2026 at 02:48 PM
    CRAIIIIGGG !!! https://i.pcmag.com/imagery/articles/06rcFERHAAT5T82mqpHWZX1-1.fit_lim.v1596234523.jpg
    keith92 posted the 06/15/2026 at 03:20 PM
    C'est le bordel chez Xbox Studios depuis quelques temps.
    kikoo31 posted the 06/15/2026 at 03:24 PM
    onsentapedequijesuis lache ça
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