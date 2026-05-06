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Mais QUELLE SOIREE !
[video]https://www.youtube.com/live/QdNmVWXuYec?si=o2MvOtF_WfZMBBi6[/video]

Le nouveau Ueda (ENFIN !) le retour inespéré d'Alien Isolation et de The Wolkf among us après plus d'une décennie et la disparition de leurs équipes !

Code Veronica !!!

La 3ème et dernière partie du Remake de Final Fantasy VII attendu depuis 20 ans !

What a time to be alive !

On va peut être pas se foutre en l'air tout de suite finalement !
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    loreislife, idd
    posted the 06/05/2026 at 11:10 PM by obi69
    comments (6)
    alucardhellsing posted the 06/05/2026 at 11:11 PM
    Des belles choses que j'ai vu ce soir
    taiko posted the 06/05/2026 at 11:13 PM
    Code veronica est intriguant mais je ne me fais plus avoir, je trouve les resident sympa mais vraiment overhype depuis le remake du 4.
    Ils font des très belles présentations mais les jeux sont terriblement inégaux techniquement. On passe du sublime au tout juste passable (requiem et re4)
    51love posted the 06/05/2026 at 11:26 PM
    Du lourd effectivement Entre le SoP qui était déjà plutot bon, et ce soir

    Par contre, quand tu vois des jeux comme le prochain Ueda, FF7 P3, Code Veronica snober l'event Playstation pour leur trailer au profit de ce show americain multiplateforme, ça montre bien une nouvelle fois l'evolution du marché et à quel point Sony/Microsoft ont fait de la merde depuis 15 ans en se focalisant sur une strategie court terme orienté console, pas faute de l'avoir dit

    maintenant qu'ils ont laissé le PC prendre le lead, un retour en arriere est structurellement impossible.

    taiko j'ai pas souvenir de moment passable dans RE4 techniquement? ça m'a pas choqué, mais je concois que c'était pas une claque technique
    perse9 posted the 06/05/2026 at 11:29 PM
    ça fait 10 ans qu'on a pas eu une conf comme ça...C'est tout ce qu'on demande..Merci , j'y crois encore ! Et merci square enix d'encore nous faire revé avec ce prochain FF revelation!
    kinectical posted the 06/05/2026 at 11:33 PM
    J’avoue que c’était une conférence excellente ça me manquais le temps de l’E3 (je sais que ce n’est pas le E3) hâte à dimanche avec Xbox
    taiko posted the 06/05/2026 at 11:48 PM
    51love je suis en train de le faire et c'est franchement inégal.
    Tout le château déjà, c'est clairement pas fifou...
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