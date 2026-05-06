[video]https://www.youtube.com/live/QdNmVWXuYec?si=o2MvOtF_WfZMBBi6[/video]Le nouveau Ueda (ENFIN !) le retour inespéré d'Alien Isolation et de The Wolkf among us après plus d'une décennie et la disparition de leurs équipes !Code Veronica !!!La 3ème et dernière partie du Remake de Final Fantasy VII attendu depuis 20 ans !What a time to be alive !On va peut être pas se foutre en l'air tout de suite finalement !