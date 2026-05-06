[video]https://www.youtube.com/live/QdNmVWXuYec?si=o2MvOtF_WfZMBBi6[/video]
Le nouveau Ueda (ENFIN !) le retour inespéré d'Alien Isolation et de The Wolkf among us après plus d'une décennie et la disparition de leurs équipes !
Code Veronica !!!
La 3ème et dernière partie du Remake de Final Fantasy VII attendu depuis 20 ans !
What a time to be alive !
On va peut être pas se foutre en l'air tout de suite finalement !
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posted the 06/05/2026 at 11:10 PM by obi69
Ils font des très belles présentations mais les jeux sont terriblement inégaux techniquement. On passe du sublime au tout juste passable (requiem et re4)
Par contre, quand tu vois des jeux comme le prochain Ueda, FF7 P3, Code Veronica snober l'event Playstation pour leur trailer au profit de ce show americain multiplateforme, ça montre bien une nouvelle fois l'evolution du marché et à quel point Sony/Microsoft ont fait de la merde depuis 15 ans en se focalisant sur une strategie court terme orienté console, pas faute de l'avoir dit
maintenant qu'ils ont laissé le PC prendre le lead, un retour en arriere est structurellement impossible.
taiko j'ai pas souvenir de moment passable dans RE4 techniquement? ça m'a pas choqué, mais je concois que c'était pas une claque technique
Tout le château déjà, c'est clairement pas fifou...