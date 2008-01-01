La nouvelle responsable de Xbox, Asha Sharma, aurait averti ses employés que des « choix difficiles » les attendent, mais insiste sur le fait que les récents changements apportés au Game Pass sont utiles.



Asha Sharma, la nouvelle patronne de Xbox, aurait averti le personnel que des « choix difficiles » l'attendent, Microsoft s'efforçant de reconstruire sa marque de jeux vidéo aux yeux de ses fans de toujours tout en augmentant ses revenus.



Sharma, qui a succédé à Phil Spencer à la tête de Xbox en début d'année, a consacré ses premiers mois à mettre en œuvre plusieurs changements importants, Microsoft s'efforçant de reconquérir le cœur de ses joueurs fidèles. Parmi ces changements figurent l'arrêt de la campagne marketing controversée « This is an Xbox » et le lancement rapide de nouvelles fonctionnalités pour la console Xbox .



The Verge (article payant) a publié un article sur une note interne adressée aux employés de Xbox, évoquant les efforts récents pour renommer la marque (désormais officiellement XBOX, et non plus Xbox). Cette note indiquait que Microsoft adopterait une approche plus réfléchie dans le secteur du jeu vidéo.



« Nous construisons une Xbox plus performante », aurait déclaré Sharma. « Cela implique de faire des choix difficiles concernant nos créations, nos investissements et le type d'entreprise que nous devons devenir. C'est en partie ce que vous commencez à constater avec le passage de Xbox à Xbox. Cela reflète notre volonté d'être attentifs à la manière dont nous nous présentons aux joueurs les plus attachés à cette marque. »



Mais qu'est-ce que cela signifie exactement ? Il semble peu probable que cela annonce un revirement de la stratégie de Microsoft concernant ses consoles de nouvelle génération, étant donné que l'entreprise a évoqué le Projet Helix pas plus tard qu'au début du mois de mai. Pour moi, il semble plutôt que Microsoft envisage de prendre des décisions difficiles concernant les jeux vidéo qu'elle développe et les studios qui les créent. Microsoft dispose d'un vaste réseau de développeurs internes, sans même prendre en compte les studios Bethesda et Activision Blizzard. Ces « choix difficiles » pourraient-ils être liés à des annulations ?



Quoi qu'il en soit, Sharma a insisté sur le fait que les récents changements apportés au Xbox Game Pass ont eu un impact significatif. Microsoft a baissé le prix de l'abonnement après l'avoir augmenté l'année dernière et a retiré Call of Duty de la liste des titres disponibles dès le lancement, ajoutant à la place de nouveaux jeux Call of Duty, comme Modern Warfare 4 sorti cette année, 12 mois plus tard.



« La croissance a ralenti et la perte d'abonnés s'est accélérée après les modifications de prix et de références l'an dernier », a déclaré Sharma. « Depuis notre baisse de prix, nous avons constaté une augmentation des acquisitions et une amélioration de la fidélisation, ce qui constitue un premier pas positif. »



Les « choix difficiles » pourraient-ils concerner les exclusivités ? Plus tôt ce mois-ci, il a été rapporté que Sharma « avançait avec prudence » quant à la stratégie à adopter concernant les jeux exclusifs. Mais Microsoft a déclaré qu'elle allait « réévaluer son approche en matière d'exclusivités », une perspective alléchante, notamment pour les fans de la première heure qui estiment que les consoles Xbox ont perdu de leur valeur face à la stratégie multiplateforme de l'entreprise ces dernières années. D'ailleurs, le retour des exclusivités Xbox était au cœur des discussions sur la plateforme « Xbox Player Voice » , récemment lancée .



Microsoft s'apprête à dévoiler les nouveautés Xbox lors du Xbox Games Showcase le 7 juin. On y découvrira Gears of War : E-Day, le mode DMZ de Modern Warfare 4, et, on l'espère, bien d'autres surprises. Après cet événement, nous aurons une vision plus claire des projets de Sharma, alors que la génération actuelle de consoles approche de son sixième anniversaire.