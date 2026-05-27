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Rayman Remake : et malheureusement, c'était bien ça
Jeux Video


Voilà.
Les mecs vont faire un remake d'un jeu qui n'a aucunement vieilli, génial...


(logo leaké par le même qui avait leak AC Resynced)
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    kisukesan
    posted the 05/27/2026 at 03:02 PM by shanks
    comments (30)
    gat posted the 05/27/2026 at 03:03 PM
    Je l’ai refait dernièrement et je confirme. Toujours aussi bon
    De même pour Origins d’ailleurs.
    yanssou posted the 05/27/2026 at 03:05 PM
    SUper

    Je l'ai toujours sur ma vieille vita, un plaisir ce titre.
    shockadelica posted the 05/27/2026 at 03:05 PM
    Les caisses sont vides, on fait au moins coûteux
    rogeraf posted the 05/27/2026 at 03:06 PM
    T'auras eu la version wii u, switch et switch 2 maintenant. On attend l'officialisation de la version switch 3 dans 8 ans
    sosky posted the 05/27/2026 at 03:08 PM
    Putain mais de pire en pire cette boite, leurs développement de JV n'ont aucun sens
    gat posted the 05/27/2026 at 03:08 PM
    rogeraf T’as les oublié les versions PS360 et PS4-X1. On parle d’Ubi quand même.
    guiguif posted the 05/27/2026 at 03:09 PM
    natedrake posted the 05/27/2026 at 03:10 PM
    Je serais capable de le prendre day one me connaissant.
    destati posted the 05/27/2026 at 03:12 PM
    Remake full 3D à la Rayman 2 et 3 ? Si oui, je prends !
    losz posted the 05/27/2026 at 03:15 PM
    destati Tu rêve
    adamjensen posted the 05/27/2026 at 03:15 PM
    Si c'est un Vrai Remake, ca me va.
    redxiii102 posted the 05/27/2026 at 03:15 PM
    Il sortira aussi sur Wii U ?
    Je sors.
    jenicris posted the 05/27/2026 at 03:16 PM
    Lol
    rogeraf posted the 05/27/2026 at 03:16 PM
    gat non je parlais que des versions nintendo, legends a été créer pour nintendo la vraie version etait celle de la wii u
    altendorf posted the 05/27/2026 at 03:16 PM
    Inutile....
    destati posted the 05/27/2026 at 03:17 PM
    losz On en aura vite le cœur net. Parce qu'autrement, pourquoi faire un remake d'un jeu qui est encore dispo ? Ça n'a pas de sens.
    fan2jeux posted the 05/27/2026 at 03:19 PM
    Deja fait
    patrickleclairvoyant posted the 05/27/2026 at 03:19 PM
    Le remake d’un jeu 2D qui est sublime. Ubi putain, toujours là où il ne faut pas se casser le cul
    losz posted the 05/27/2026 at 03:19 PM
    destati C'est chaud de transporter un jeu 2D en 3D, trop de taff, si ils avaient voulu faire en 3d je pense ils auraient remake le 2 ou 3 mais sinon ouais ce serait cool je préfère les épisodes 3D en plus.
    abookhouseboy posted the 05/27/2026 at 03:22 PM
    Pas besoin d'être refait... Donc ça coûtait pas cher de le refaire !

    Malin, Ubisoft !
    akinen posted the 05/27/2026 at 03:22 PM
    Il est où Rayman 4?
    olex posted the 05/27/2026 at 03:27 PM
    S'ils n'ont plus les ressources humaines pour porter les anciens jeux, ça m'étonnerait pas qu'ils s'attardent sur les derniers jeux utilisant le Art Framework. A la limite, ils auraient pu proposer un duo Origins+Legends réadapté... Dommage.
    gat posted the 05/27/2026 at 03:30 PM
    rogeraf Mouais.. On était surtout à la merci de l’IA loin d’être optimale donc bon.. J’ai pas eu l’impression de jouer à une sous version.
    toninus posted the 05/27/2026 at 03:31 PM
    J'espère qu'il y aura du nouveau contenu, sans quoi cette réédition ne sert strictement à rien.
    gasmok2 posted the 05/27/2026 at 03:32 PM
    Je comprends pas le délire du remake sur un jeu 2D qui est toujours aussi beau aujourd'hui.

    Ca sent la douille du c'est juste le jeu Xbox/PS4 gravé sur une galette PS5/Séries...et cartouche Switch.

    Plus sérieusement je ne vois vraiment pas ce qu'ils veulent amériorer
    destati posted the 05/27/2026 at 03:33 PM
    losz Pas faux ce que tu dis. Après, si le projet est en dév depuis un certain temps déjà, il y a peut-être moyen qu'ils pondent un truc cool en full 3D. Le changement de logo + Retold me laisse penser que le changement sera + drastique, mais mieux vaut rester réaliste. Je préfère aussi les épisodes 3D.
    kisukesan posted the 05/27/2026 at 03:34 PM
    C'est paraît il plus surprenant qu'on l'imagine
    gat posted the 05/27/2026 at 03:36 PM
    gasmok2 Le combo 4K/120FPS.
    evasnake posted the 05/27/2026 at 03:38 PM
    A part si c'est un remake 3D, personne ne va le prendre
    rogeraf posted the 05/27/2026 at 03:45 PM
    gat Pas une sous version mais la mablette wii c'etait fait pour !! C etait tres sympa en tout cas
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