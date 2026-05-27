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Voilà.
Les mecs vont faire un remake d'un jeu qui n'a aucunement vieilli, génial...
(logo leaké par le même qui avait leak AC Resynced)
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kisukesan
posted the 05/27/2026 at 03:02 PM by
shanks
comments (
30
)
gat
posted
the 05/27/2026 at 03:03 PM
Je l’ai refait dernièrement et je confirme. Toujours aussi bon
De même pour Origins d’ailleurs.
yanssou
posted
the 05/27/2026 at 03:05 PM
SUper
Je l'ai toujours sur ma vieille vita, un plaisir ce titre.
shockadelica
posted
the 05/27/2026 at 03:05 PM
Les caisses sont vides, on fait au moins coûteux
rogeraf
posted
the 05/27/2026 at 03:06 PM
T'auras eu la version wii u, switch et switch 2 maintenant. On attend l'officialisation de la version switch 3 dans 8 ans
sosky
posted
the 05/27/2026 at 03:08 PM
Putain mais de pire en pire cette boite, leurs développement de JV n'ont aucun sens
gat
posted
the 05/27/2026 at 03:08 PM
rogeraf
T’as les oublié les versions PS360 et PS4-X1. On parle d’Ubi quand même.
guiguif
posted
the 05/27/2026 at 03:09 PM
natedrake
posted
the 05/27/2026 at 03:10 PM
Je serais capable de le prendre day one me connaissant.
destati
posted
the 05/27/2026 at 03:12 PM
Remake full 3D à la Rayman 2 et 3 ? Si oui, je prends !
losz
posted
the 05/27/2026 at 03:15 PM
destati
Tu rêve
adamjensen
posted
the 05/27/2026 at 03:15 PM
Si c'est un Vrai Remake, ca me va.
redxiii102
posted
the 05/27/2026 at 03:15 PM
Il sortira aussi sur
Wii U
?
Je sors.
jenicris
posted
the 05/27/2026 at 03:16 PM
Lol
rogeraf
posted
the 05/27/2026 at 03:16 PM
gat
non je parlais que des versions nintendo, legends a été créer pour nintendo la vraie version etait celle de la wii u
altendorf
posted
the 05/27/2026 at 03:16 PM
Inutile....
destati
posted
the 05/27/2026 at 03:17 PM
losz
On en aura vite le cœur net. Parce qu'autrement, pourquoi faire un remake d'un jeu qui est encore dispo ? Ça n'a pas de sens.
fan2jeux
posted
the 05/27/2026 at 03:19 PM
Deja fait
patrickleclairvoyant
posted
the 05/27/2026 at 03:19 PM
Le remake d’un jeu 2D qui est sublime. Ubi putain, toujours là où il ne faut pas se casser le cul
losz
posted
the 05/27/2026 at 03:19 PM
destati
C'est chaud de transporter un jeu 2D en 3D, trop de taff, si ils avaient voulu faire en 3d je pense ils auraient remake le 2 ou 3 mais sinon ouais ce serait cool je préfère les épisodes 3D en plus.
abookhouseboy
posted
the 05/27/2026 at 03:22 PM
Pas besoin d'être refait... Donc ça coûtait pas cher de le refaire !
Malin, Ubisoft !
akinen
posted
the 05/27/2026 at 03:22 PM
Il est où Rayman 4?
olex
posted
the 05/27/2026 at 03:27 PM
S'ils n'ont plus les ressources humaines pour porter les anciens jeux, ça m'étonnerait pas qu'ils s'attardent sur les derniers jeux utilisant le Art Framework. A la limite, ils auraient pu proposer un duo Origins+Legends réadapté... Dommage.
gat
posted
the 05/27/2026 at 03:30 PM
rogeraf
Mouais.. On était surtout à la merci de l’IA loin d’être optimale donc bon.. J’ai pas eu l’impression de jouer à une sous version.
toninus
posted
the 05/27/2026 at 03:31 PM
J'espère qu'il y aura du nouveau contenu, sans quoi cette réédition ne sert strictement à rien.
gasmok2
posted
the 05/27/2026 at 03:32 PM
Je comprends pas le délire du remake sur un jeu 2D qui est toujours aussi beau aujourd'hui.
Ca sent la douille du c'est juste le jeu Xbox/PS4 gravé sur une galette PS5/Séries...et cartouche Switch.
Plus sérieusement je ne vois vraiment pas ce qu'ils veulent amériorer
destati
posted
the 05/27/2026 at 03:33 PM
losz
Pas faux ce que tu dis. Après, si le projet est en dév depuis un certain temps déjà, il y a peut-être moyen qu'ils pondent un truc cool en full 3D. Le changement de logo + Retold me laisse penser que le changement sera + drastique, mais mieux vaut rester réaliste. Je préfère aussi les épisodes 3D.
kisukesan
posted
the 05/27/2026 at 03:34 PM
C'est paraît il plus surprenant qu'on l'imagine
gat
posted
the 05/27/2026 at 03:36 PM
gasmok2
Le combo 4K/120FPS.
evasnake
posted
the 05/27/2026 at 03:38 PM
A part si c'est un remake 3D, personne ne va le prendre
rogeraf
posted
the 05/27/2026 at 03:45 PM
gat
Pas une sous version mais la mablette wii c'etait fait pour !! C etait tres sympa en tout cas
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De même pour Origins d’ailleurs.
Je l'ai toujours sur ma vieille vita, un plaisir ce titre.
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Ca sent la douille du c'est juste le jeu Xbox/PS4 gravé sur une galette PS5/Séries...et cartouche Switch.
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