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redxiii102
> blog
[Débat] Pourquoi acheter des jeux tiers sur Switch 2 ?
Alors que c'est mieux ailleurs...
Débat lancer...
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posted the 05/23/2026 at 09:16 AM by
redxiii102
comments (
22
)
duckretro
posted
the 05/23/2026 at 09:20 AM
Pas de Ps5 / Xbox, j'aime pas jouer sur pc, et j'adore la switch 2 qui permet de jouer en portable.. tout simplement
shmawlk44
posted
the 05/23/2026 at 09:23 AM
Tout pareil que mon compère au dessus. Avoir une console que je peux utiliser en portable et tv pour tout mes jeux c’est parfait. Je n’ai pas besoin d’autre console et les performances des jeux tiers sur switch 2 me conviennent amplement
gamerdome
posted
the 05/23/2026 at 09:28 AM
Si on n'a pas d'autres consoles.
[Fin du Débat]
cyr
posted
the 05/23/2026 at 09:29 AM
Et encore un nouveau pseudo qui vient faire de la gueguerre.....c'est sûrement un autre pseudo conu d'ici, mais qui a pas le courage de poster ça avec sont sont vrai pseudo.
Pour repondre, la switch2 te permet de jouer dans tes chiotte, en vacances (quand il y a pas de télé dans la location, ça dépanne).
De commencer une partie sur la télé, et de la poursuivre ailleurs sans aucun abonnement, connexion etc.
Et j'adore le descriptif. Plus flou....ça dépend du studio.
Framerate plus stable que par rapport a la switch 1.
Et ça chauffe ? Mouai ça chauffe beaucoup moins qu'une ps5. Sauf que la ps5 tu l'a pas en main pour juger de la chaleur.
La consoles consomme 10 whatt en portable (a peu près). Donc a partir de quand 10 whatt te brûle les mains?
Va acheter une ampoule de 10 whatt, laisse allumée pendant 1 heure, et viens léchée et on verra si tu a des cloque qui apparaît.
51love
posted
the 05/23/2026 at 09:29 AM
Troll on :
Y’a un truc que je comprends pas...
Pourquoi les gens sont encore autant hype par les consoles alors que :
- c’est souvent flou,
- graphiquement, c’est médiocre comparé à un vrai PC,
- le framerate est bridé et instable,
- pas de mods pour corriger les bugs ou transformer le jeu
- pas de vrai support clavier/souris
- pas de path tracing , vital pour profiter pleinement d'un jeu.
Alors qu’en plus, on est enchaîné à un écosystème fermé où on ne peut pas mettre à jour ses composants, sans parler des abonnements payants pour jouer en ligne et de l'absence totale de rétrocompatibilité sérieuse sur le long terme.
Vraiment, je comprends pas cette obsession pour les consoles quand le PC offre une expérience de jeu tout simplement infiniement supérieur.
Troll off : parceque des joueurs apprécient les jeux Nintendo et la portabilité, et que les tiers supérieur ailleurs n'est pas un argument suffisant pour repasser à la caisse
yanssou
posted
the 05/23/2026 at 09:30 AM
Encore un article Twitter même pas foutu d'écrire, la partie blog est devenu une vrai poubelle.
wickette
posted
the 05/23/2026 at 09:30 AM
La console chauffe pas trop c’est pas du tout inconfortable
Sinon 2 raisons:
- jouer en portable
- pas le choix t’as pas d’autres consoled
hyoga57
posted
the 05/23/2026 at 09:32 AM
cyr
Il l’aurait fait sur la PS5, t’aurais congratulé la main dans le slip.
ducknsexe
posted
the 05/23/2026 at 09:32 AM
Cette interview vous a été donnée avec un regard neutre d'un pro S
Make.Believe
liberty
posted
the 05/23/2026 at 09:33 AM
Répondons sérieusement, certains n'ont que la Switch 2 comme console, avec un PC pas puissant, surtout utile pour d'autre tâches, certains achètent pour la collection, et d'autre pour jouer en portable... Mais les jeux tiers se viendront toujours moins qu'ailleurs. Déjà parce que les joueurs Switch 2 privilégient les jeux Nintendo, et comme a chaque fois ils veulent avoir l'illusion du choix,'' je peux le faire sur Switch 2 mais je ne le ferais jamais, mais au moins c'est pas que sur PS5/Xbox/pc''... Et le pire étant le prix souvent plus chère que Switch 2
hyoga57
posted
the 05/23/2026 at 09:44 AM
Pour résumer sérieusement.
- Jeux plus chers
- Jeux moins fluides et moins beaux
- Jeux qui sortent en retard
- Jeux en Key Card de merde (donc full démat)
La Switch 2 c’est un peu comme la première Switch, mais en pire au final.
rupinsansei3
posted
the 05/23/2026 at 09:51 AM
Si on est un fanboy et qu'on préfère joué à la version la plus mauvaise du à la vénération envers Nintendo
masharu
posted
the 05/23/2026 at 09:51 AM
Les gens qui se posent ce genre de questions ne sont pas net. A cette question, autant ne jouer que sur Steam.
redxiii102
posted
the 05/23/2026 at 09:52 AM
Je vais répondre à la place de
link49
et
aeris201
:
- Ça prend moins de place sur une étagère et ça donne de la force à Nintendo qui est déjà très pauvre.
- Ça nous permet de faire des articles believe chaque jour pour flooder.
zanpa
posted
the 05/23/2026 at 09:56 AM
car ils ont rien à se mettre sous la dent niveaux exclu donc ils se jettent sur le moindre bout de gras, rien de plus
ouroboros4
posted
the 05/23/2026 at 10:01 AM
hyoga57
forcément.
Ce mec est une carpette comme pas possible
shirou
posted
the 05/23/2026 at 10:09 AM
Retourne sur twitter, sans même parler de la merde qui est relayé, c'est limite irrespectueux envers ceux qui se casse le cul a faire des articles travaillés
rupinsansei3
posted
the 05/23/2026 at 10:09 AM
ouroboros4
hyoga57
nicolasgourry
posted
the 05/23/2026 at 10:17 AM
Tu ne peux que tomber dans la caricature avec Beefun avec ce qu'il dit.
-"Tiers", c'est déjà tout un sujet, car entre le fait qu'il peut être "exclusif", que la console sorte par la suite (donc forcément, tu as des jeux qui sortent en décalage), et que tu peux avoir des spécificités pour un support qui peuvent rendre l'expérience différente (comme l'utilisation ou pas de la fonction souris), etc.
-Le framerate galère, ça veut dire quoi exactement ? Car tu peux avoir un framerate stable qui paraît moins "haut" mais qui est moins "galère" à jouer qu'un instable qui vise plus "haut", quels que soient le support et le jeu.
-Le prix de la machine est en fonction de ce qu'elle propose : une console portable "hybride" sera plus pratique pour jouer "partout" qu'une console de salon, donc tout dépend de l'usage.
-Une console qui chauffe, c'est valable pour toute console qui n'est pas optimisée pour ne pas chauffer.
Les "tiers" sont un thermomètre de la façon dont le constructeur accepte un soutien extérieur. Sachant que les "tiers" dépendent des constructeurs dans le cas des consoles, le public suivra ou pas : c'est lui qui confirmera ou pas la pertinence du "tiers" en particulier, et donc du "tiers" en général.
bebber
posted
the 05/23/2026 at 10:31 AM
J'ai Alien Isolation sur PS4, PC et Switch, la version que je préfère c'est cette dernière, pourquoi ? Car je peux y jouer partout. ( Ok c'est un jeux SW1 , je n'ai pas la 2) Alors effectivement c'est moins beau que sur PC ( mais mieux que sur PS4 apparemment) mais côté pratique c'est bien mieux. Je pense que beaucoup sont aussi dans ce cas ?
Mais la moralité c'est que chacun fait ce qu'il veut.
kidicarus
posted
the 05/23/2026 at 10:38 AM
Pour faire simple, pour jouer.
Et on peut retourner la question, pourquoi jouer sur ps5 ou x alors qu'il y a le pc?
akinen
posted
the 05/23/2026 at 10:55 AM
Jrpg et metroidvania en 60fps. Si les conditions sont réunies, c’est switch 2 direct.
Là je fini nine sols. J’ai fais trials of mana, silksong, shinobi, absolum, megaman 11, neon inferno etc. Tout ça tourne magnifiquement sur switch 2
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Pour repondre, la switch2 te permet de jouer dans tes chiotte, en vacances (quand il y a pas de télé dans la location, ça dépanne).
De commencer une partie sur la télé, et de la poursuivre ailleurs sans aucun abonnement, connexion etc.
Et j'adore le descriptif. Plus flou....ça dépend du studio.
Framerate plus stable que par rapport a la switch 1.
Et ça chauffe ? Mouai ça chauffe beaucoup moins qu'une ps5. Sauf que la ps5 tu l'a pas en main pour juger de la chaleur.
La consoles consomme 10 whatt en portable (a peu près). Donc a partir de quand 10 whatt te brûle les mains?
Va acheter une ampoule de 10 whatt, laisse allumée pendant 1 heure, et viens léchée et on verra si tu a des cloque qui apparaît.
Y’a un truc que je comprends pas...
Pourquoi les gens sont encore autant hype par les consoles alors que :
- c’est souvent flou,
- graphiquement, c’est médiocre comparé à un vrai PC,
- le framerate est bridé et instable,
- pas de mods pour corriger les bugs ou transformer le jeu
- pas de vrai support clavier/souris
- pas de path tracing , vital pour profiter pleinement d'un jeu.
Alors qu’en plus, on est enchaîné à un écosystème fermé où on ne peut pas mettre à jour ses composants, sans parler des abonnements payants pour jouer en ligne et de l'absence totale de rétrocompatibilité sérieuse sur le long terme.
Vraiment, je comprends pas cette obsession pour les consoles quand le PC offre une expérience de jeu tout simplement infiniement supérieur.
Troll off : parceque des joueurs apprécient les jeux Nintendo et la portabilité, et que les tiers supérieur ailleurs n'est pas un argument suffisant pour repasser à la caisse
Sinon 2 raisons:
- jouer en portable
- pas le choix t’as pas d’autres consoled
Make.Believe
- Jeux plus chers
- Jeux moins fluides et moins beaux
- Jeux qui sortent en retard
- Jeux en Key Card de merde (donc full démat)
La Switch 2 c’est un peu comme la première Switch, mais en pire au final.
- Ça prend moins de place sur une étagère et ça donne de la force à Nintendo qui est déjà très pauvre.
- Ça nous permet de faire des articles believe chaque jour pour flooder.
Ce mec est une carpette comme pas possible
-"Tiers", c'est déjà tout un sujet, car entre le fait qu'il peut être "exclusif", que la console sorte par la suite (donc forcément, tu as des jeux qui sortent en décalage), et que tu peux avoir des spécificités pour un support qui peuvent rendre l'expérience différente (comme l'utilisation ou pas de la fonction souris), etc.
-Le framerate galère, ça veut dire quoi exactement ? Car tu peux avoir un framerate stable qui paraît moins "haut" mais qui est moins "galère" à jouer qu'un instable qui vise plus "haut", quels que soient le support et le jeu.
-Le prix de la machine est en fonction de ce qu'elle propose : une console portable "hybride" sera plus pratique pour jouer "partout" qu'une console de salon, donc tout dépend de l'usage.
-Une console qui chauffe, c'est valable pour toute console qui n'est pas optimisée pour ne pas chauffer.
Les "tiers" sont un thermomètre de la façon dont le constructeur accepte un soutien extérieur. Sachant que les "tiers" dépendent des constructeurs dans le cas des consoles, le public suivra ou pas : c'est lui qui confirmera ou pas la pertinence du "tiers" en particulier, et donc du "tiers" en général.
Mais la moralité c'est que chacun fait ce qu'il veut.
Et on peut retourner la question, pourquoi jouer sur ps5 ou x alors qu'il y a le pc?
Là je fini nine sols. J’ai fais trials of mana, silksong, shinobi, absolum, megaman 11, neon inferno etc. Tout ça tourne magnifiquement sur switch 2