Un YouTuber japonais a mis en évidence une faiblesse potentielle de la manette Pro de la Nintendo Switch 2. Une pièce située sous les pouces se désintègre, entraînant des mouvements interrompus. Malgré l'absence de technologie TMR ou d'effet Hall, le problème n'est pas lié à la dérive des sticks.



De nombreux joueurs considèrent la Nintendo Switch 2 Pro Controller un accessoire essentiel. Malheureusement, elle pourrait être plus sujette à l'usure que prévu. Un créateur de contenu japonais a documenté ses luttes pour réparer sa manettequi souffrait de sticks analogiques collants.



La source de cette adhérence :



Nintendo Patents Watch a alerté les fans sur la vidéo postée sur Akihito's Game Channel. Le joueur a commencé à remarquer que le manche à balai gauche ne bougeait plus de manière fluide. Après 350 heures de jeu, de petites flocons s'étaient accumulés autour de sa tige.



Les critiques se sont inquiétés de la durabilité de la pièce lorsqu'ils ont appris qu'elle était dépourvue de la technologie TMR ou de l'effet Hall ne disposait pas de la technologie TMR ou de l'effet Hall. Cependant, le YouTuber a confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un cas typique de dérive du bâton. En démontant la manette Switch 2 Pro, il s'est rendu compte que l'anneau de base situé en dessous était le coupable.



Lors de l'utilisation, le parapluie du pouce frotte contre ce composant circulaire. Une matière gommeuse et déchiquetée s'accumule au fil du temps, provoquant la sensation de collage. Nintendo Patents Watch note que les documents déposés pour l'appareil font référence à un matériau plus résistant. Peut-être pour réduire les niveaux de bruit, le fabricant a opté pour une option moins durable.



Entretien de la manette Switch 2 Pro :



Après avoir nettoyé les flocons, la situation s'est améliorée, mais le joueur a encore rencontré une certaine résistance. La seule solution permanente consiste à remplacer l'anneau de base problématique. Étant donné que le périphérique n'est pas facile à entretenir en libre-service, les joueurs peuvent avoir besoin de contacter L'assistance Nintendo.



L'entreprise a mis en place une page d'assistance https://en-americas-support.nintendo.com/app/answers/detail/a_id/68513/~/control-sticks-are-not-responding-correctly-on-nintendo-switch%26nbsp%3B2-pro qui fournit des conseils sur ce problème. Néanmoins, l'étalonnage de la console et d'autres solutions courantes ne suffiront probablement pas à résoudre le problème à la racine. Une fois la garantie d'un an expirée, les acheteurs risquent d'être confrontés à une demande d'intervention coûteuse.



Les messages sur Reddit et les réseaux sociaux se plaignant du mauvais fonctionnement des contrôleurs Switch 2 Pro sont rares. Pourtant, elle n'est sur le marché que depuis la date de sortie de la console portable en juin 2025. Espérons que l'accessoire sera plus performant que les manettes originales Joy-Consd'origine, qui souffraient d'une dérive de la manette.