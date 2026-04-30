Chris Dring - D'après l'enquête consommateurs Circana du premier trimestre 2026, la principale raison pour laquelle les gens achètent des consoles est leur exclusivité.
https://x.com/i/status/2049872604027133963
Circana étant responsable des top US tous les mois.
Ce qu'on sait depuis les débuts du JV
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posted the 04/30/2026 at 03:57 PM by jenicris
sondage biaisé ou menteur au choix
et tu le sais ,tu as deja d'ailleurs toi meme et a plusieurs reprise émie le même raisonnement
Et quand vous demandez aux gens « peux-tu me donner les noms de ces exclusivités ? », la majorité répondra « Call of Duty, GTA, FIFA ». C’est la puissance du marketing, beaucoup de gens pensent qu’il s’agit d’exclusivités PlayStation.
Selon l'enquête menée par Circana auprès des consommateurs au premier trimestre 2026, 41 % des joueurs américains déclarent jouer sur console en raison des jeux exclusifs. Cela représente une baisse de 8 points de pourcentage par rapport au premier trimestre de l'année dernière, mais cela reste la principale raison pour laquelle les gens choisissent de jouer sur PlayStation, Nintendo et Xbox. La deuxième raison pour laquelle les gens choisissent de jouer sur console est que leurs amis et leur famille y jouent également (38 %).
Par contre aucune info sur la méthodologie concernant l'enquête citée.
T'as déjà tout compris quand tu vois le pseudo du gars...
Maintenant oui les joueurs habitué savent bien comment ça fonctionne, mais ce n'est pas le cas de tout le monde.
Mais depuis la machine arrière toute, les exclu vont redevenir la raison numéro 1 d'un achat (même si d'autre facteur sont a prévoir)
Dans mon entourage les gens ont acheté une PS5 pour GTA VI et surtout pour le multi, parce que les connaissances ont une ps, les gens achètent la même pour jouer en ligne