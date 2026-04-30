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D'après une enquête Circana, les exclus sont la principale raison d'achats d'une console
Chris Dring - D'après l'enquête consommateurs Circana du premier trimestre 2026, la principale raison pour laquelle les gens achètent des consoles est leur exclusivité.

https://x.com/i/status/2049872604027133963

Circana étant responsable des top US tous les mois.

Ce qu'on sait depuis les débuts du JV
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    ravyxxs
    posted the 04/30/2026 at 03:57 PM by jenicris
    comments (21)
    skuldleif posted the 04/30/2026 at 04:03 PM
    raison numéro 1 inertie ludo deja etabli
    sondage biaisé ou menteur au choix

    et tu le sais ,tu as deja d'ailleurs toi meme et a plusieurs reprise émie le même raisonnement
    jenicris posted the 04/30/2026 at 04:04 PM
    skuldleif biaisé via Circana ?
    skuldleif posted the 04/30/2026 at 04:06 PM
    jenicris biaisé de part l'audience sondé , ou la tournure du sondage (choix possible etc..)
    gamerdome posted the 04/30/2026 at 04:16 PM
    Incroyable
    tripy73 posted the 04/30/2026 at 04:16 PM
    Encore faudrait-il connaître la méthode employée pour cette enquête et comme le dit le 1er commentaire du lien :

    Et quand vous demandez aux gens « peux-tu me donner les noms de ces exclusivités ? », la majorité répondra « Call of Duty, GTA, FIFA ». C’est la puissance du marketing, beaucoup de gens pensent qu’il s’agit d’exclusivités PlayStation.
    rogeraf posted the 04/30/2026 at 04:18 PM
    Je savais pas
    grospich posted the 04/30/2026 at 04:18 PM
    Moi qui pensais que c'était à cause du design, je tombe de haut.
    zekk posted the 04/30/2026 at 04:19 PM
    jenicris il nous fait encore une crise
    rogeraf posted the 04/30/2026 at 04:24 PM
    Moi j'achète une console pour le packaging. Plus la boite est belle plus je dépense
    jenicris posted the 04/30/2026 at 04:29 PM
    zekk
    tripy73 posted the 04/30/2026 at 04:33 PM
    skuldleif : bon du coup j'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur l'article qui accompagne cette déclaration. Les données exactes sont les suivantes et concernent uniquement le marché US :

    Selon l'enquête menée par Circana auprès des consommateurs au premier trimestre 2026, 41 % des joueurs américains déclarent jouer sur console en raison des jeux exclusifs. Cela représente une baisse de 8 points de pourcentage par rapport au premier trimestre de l'année dernière, mais cela reste la principale raison pour laquelle les gens choisissent de jouer sur PlayStation, Nintendo et Xbox. La deuxième raison pour laquelle les gens choisissent de jouer sur console est que leurs amis et leur famille y jouent également (38 %).

    Par contre aucune info sur la méthodologie concernant l'enquête citée.
    skuldleif posted the 04/30/2026 at 04:35 PM
    tripy73
    naoshige11 posted the 04/30/2026 at 04:38 PM
    tripy73 commentaire qui se base sur rien, ont se croirait revenu 15 ans en arrière quand les pro-Xbox chouinaient sur la popularité de Playstation face à Xbox....

    T'as déjà tout compris quand tu vois le pseudo du gars...
    tripy73 posted the 04/30/2026 at 04:45 PM
    naoshige11 : c'est pas une question de pseudo ou que ça ce base sur rien, juste que c'est souvent le genre de réponse que tu as quand tu parles à des joueurs grand public. Quand tout ton marketing est fait pour masquer qu'il existe d'autres versions (jeux tiers dans les directs qui sont annoncés juste sur la console du constructeur sans aucun autre logo), il n'est pas étonnant qu'une partie du public se mette à croire que le jeu est exclu à cette machine.

    Maintenant oui les joueurs habitué savent bien comment ça fonctionne, mais ce n'est pas le cas de tout le monde.
    leonr4 posted the 04/30/2026 at 04:46 PM
    Sacré Chris, il n y a pas si longtemps il nous expliquait que Sony perdrait de l'argent si jamais ils arrêtent les portages PC mais maintenant que chez Xbox ils ont viré l'ancienne direction les exclusivités sont importantes à nouveau, surement un hasard :3
    ravyxxs posted the 04/30/2026 at 04:49 PM
    En tout cas, lorsqu'on voit SAROS et les streameurs qui bavent dessus lool, tu métonnes que les exclus c'est une force.
    cyr posted the 04/30/2026 at 05:02 PM
    Sans déconner....même si certains on essayé de nous faire croire l'inverse...

    Mais depuis la machine arrière toute, les exclu vont redevenir la raison numéro 1 d'un achat (même si d'autre facteur sont a prévoir)
    solarr posted the 04/30/2026 at 05:03 PM
    Au fait, combien de jeux multi côté Neo Geo ?
    fdestroyer posted the 04/30/2026 at 05:06 PM
    Quel choc, j'en suis tout retourné
    micheljackson posted the 04/30/2026 at 05:37 PM
    Pourtant quand je lis les messages des possesseurs de Switch 2, j'ai plutôt l'impression qu'ils l'ont achetée pour ses portages foireux.
    ziggourat posted the 04/30/2026 at 05:41 PM
    Il y a plein d'indicateurs qui prouvent que cette donnée ne reflète pas la réalité. Si c'était le cas, les jeux PS se vendraient par dizaine de millions et ce n' est pas le cas.

    Dans mon entourage les gens ont acheté une PS5 pour GTA VI et surtout pour le multi, parce que les connaissances ont une ps, les gens achètent la même pour jouer en ligne
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