Solarr the PC Master

sans mites dans la marmite. Franchement bravo à la sphère de ces youtubers de préparer un tel travail de fond.Pour les noobs que je suis, mais pas que.Saviez-vous que le design de la NeoGeo est directement inspiré par la Lamborghini Countach ? visible récemment au Salon Rétromobile à Paris.Le coup de génie du créateur de SNK, Eikichi Kawasaki, ancien boxeur, était de maîtriser les coûts des bornes d'arcade, à l'époque où le fondateur des carte-mères - Commodore AMIGA en 1985 - et de ses chipsets "séparés" Agnus (RAM), Denise (GPU), et Paula (audio) se distingue : l'Amiga, la machine notamment utilisée par Fumito Ueda (ICO).Avant, tout était soudé à la carte-mère qu'on appelait juste PCB. Rien n'était évolutif.Bref, la tendance du moment est à l'évolutivité dans les boîtiers et à la maîtrise des coûts. Ce modèle économique, SNK le maîtrisera tout en préservant l'image du jeu ultime en 2D.