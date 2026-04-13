Sans doute un des plus gros mensonge du jeu vidéo en y repensant.Pour se remettre dans le contexte, on est en 2009, à l'E3, xbox fait une énorme conférence autour du lancement de Kinect, son périphérique de Motion Gaming sans manette.Un "jeu" va surprendre tout le monde tellement ça semble être de la science fiction à l'époque, PROJECT MILO.Une expérience unique qui promet d'interagir avec une IA présenté sous la forme d'un garçon nommé Milo, capable de comprendre nos émotions, de nous voir et nous entendre à travers la caméra Kinect.A l'époque ça parait complètement dingue, sauf qu'absolument rien de ce qui est présenté par Peter Molyneux (un des plus grand mythomanes du monde du jeu vidéo lol ) n'est réellement jouable, tout est scripté et joué par des acteurs. Le projet sera annulé par la suite...La ou c'est intéressant, c'est que je me dis qu'en 2026 avec l'explosion de l'IA, ce fameux Projet Milo serait maintenant très facilement réalisable (il y a peut être déjà des projets qui vont dans ce sens? Dite le moi en commentaires).Toute les IA qu'on utilise sur nos smartphone/PC nous comprennent parfaitement, comprennent parfaitement ce qu'elles entendent et voient a travers la camera de notre tel, etc. On a largement dépassé le projet Milo en terme de dinguerie technologique.Et pour le coup je trouve que c'est une utilisation de l'IA qui pourrait être pertinente dans un jeu vidéo...rendre les PNJ plus intelligents, avec des interactions moins scriptés.Je suis vraiment curieux de savoir si des projets futurs de jeux vidéo se concentrent sur ce genre d'interactions