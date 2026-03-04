: Le cap sur l'architecture "Rubin"NVIDIA semble maintenir son cycle de lancement habituel (une nouvelle génération tous les deux ans). La future série des GeForce RTX 6000 viendrait succéder à l'architecture Blackwell et s'appuierait sur la nouvelle architecture Rubin, déjà évoquée pour les puces dédiées à l'intelligence artificielle.Finesse de gravure : Contrairement à certaines attentes évoquant du 2 nm, NVIDIA opterait pour un procédé de gravure en 3 nm par TSMC, très probablement via une variante personnalisée (sur le modèle de ce qui a été fait avec le nœud 4N).Fréquences : Cette gravure permettrait de maintenir des fréquences d'horloge autour des 3000 MHz, marquant une évolution modérée par rapport à la génération précédente (Blackwell).La stratégie de NVIDIA continue de s'éloigner de la puissance brute traditionnelle pour se concentrer sur l'optimisation par l'IA :Rasterisation classique : Les gains générationnels (face aux RTX 5000) seraient relativement contenus, estimés entre 30 % et 35 %.Ray Tracing et Path Tracing : C'est ici que se trouverait la vraie révolution. Grâce à l'intégration de cœurs Tensor de 6ème génération et de cœurs RT de 5ème génération, les performances en Path Tracing pourraient littéralement doubler (+ 100 % d'amélioration visés). Le but est également de démocratiser massivement l'usage du futur DLSS 5.La série s'appuierait toujours sur la mémoire GDDR7, mais avec de nettes améliorations de la bande passante et des bus de données repensés :RTX 6090 (Puce GR202) : Conserverait un bus de 512 bits et 32 Go de VRAM, avec une bande passante améliorée et jusqu'à 192 SM (Streaming Multiprocessors).RTX 6080 : Passerait sur un bus de 320 bits avec 20 Go de mémoire GDDR7 (soit au moins +25 % de bande passante comparé à la RTX 5080).RTX 6070 : Bénéficierait d'une belle évolution avec un bus de 256 bits et 16 Go de mémoire (soit au moins +33 % de bande passante).Ces informations sont encore à un stade très précoce et doivent être prises avec de grosses pincettes. Néanmoins, elles confirment la trajectoire stratégique de NVIDIA : des gains mesurés en rasterisation pure, compensés par une poussée technologique massive sur l'Intelligence Artificielle, le Ray/Path Tracing et la génération d'images via le DLSS.