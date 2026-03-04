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marcus62
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Rumeurs sur les RTX 6000
Introduction : Le cap sur l'architecture "Rubin"
NVIDIA semble maintenir son cycle de lancement habituel (une nouvelle génération tous les deux ans). La future série des GeForce RTX 6000 viendrait succéder à l'architecture Blackwell et s'appuierait sur la nouvelle architecture Rubin, déjà évoquée pour les puces dédiées à l'intelligence artificielle.



Gravure et Fréquences : Une évolution prudente
Finesse de gravure : Contrairement à certaines attentes évoquant du 2 nm, NVIDIA opterait pour un procédé de gravure en 3 nm par TSMC, très probablement via une variante personnalisée (sur le modèle de ce qui a été fait avec le nœud 4N).

Fréquences : Cette gravure permettrait de maintenir des fréquences d'horloge autour des 3000 MHz, marquant une évolution modérée par rapport à la génération précédente (Blackwell).

Performances : Tout pour l'IA et le Path Tracing
La stratégie de NVIDIA continue de s'éloigner de la puissance brute traditionnelle pour se concentrer sur l'optimisation par l'IA :

Rasterisation classique : Les gains générationnels (face aux RTX 5000) seraient relativement contenus, estimés entre 30 % et 35 %.

Ray Tracing et Path Tracing : C'est ici que se trouverait la vraie révolution. Grâce à l'intégration de cœurs Tensor de 6ème génération et de cœurs RT de 5ème génération, les performances en Path Tracing pourraient littéralement doubler (+ 100 % d'amélioration visés). Le but est également de démocratiser massivement l'usage du futur DLSS 5.

Mémoire et Spécifications des Modèles (Rumeurs)



La série s'appuierait toujours sur la mémoire GDDR7, mais avec de nettes améliorations de la bande passante et des bus de données repensés :

RTX 6090 (Puce GR202) : Conserverait un bus de 512 bits et 32 Go de VRAM, avec une bande passante améliorée et jusqu'à 192 SM (Streaming Multiprocessors).

RTX 6080 : Passerait sur un bus de 320 bits avec 20 Go de mémoire GDDR7 (soit au moins +25 % de bande passante comparé à la RTX 5080).

RTX 6070 : Bénéficierait d'une belle évolution avec un bus de 256 bits et 16 Go de mémoire (soit au moins +33 % de bande passante).

Conclusion :
Ces informations sont encore à un stade très précoce et doivent être prises avec de grosses pincettes. Néanmoins, elles confirment la trajectoire stratégique de NVIDIA : des gains mesurés en rasterisation pure, compensés par une poussée technologique massive sur l'Intelligence Artificielle, le Ray/Path Tracing et la génération d'images via le DLSS.
TPU - https://www.techpowerup.com/347848/nvidia-readies-rubin-based-geforce-rtx-60-series-with-massive-rt-performance-gains
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    posted the 04/03/2026 at 06:35 AM by marcus62
    comments (21)
    pcverso posted the 04/03/2026 at 06:58 AM
    Je pense remplacer ma 4080 par une 6080
    jf17 posted the 04/03/2026 at 07:01 AM
    Moi comme d'habitude, je reste dans les xx70ti, j'ai fais l'impasse sur les rtx50, si le prix le permet je pense passer sur cette gen
    shirou posted the 04/03/2026 at 07:05 AM
    +30% de rasterisation mais pour combien de % d'augmentation tarifaire ? C'est la question la plus importante ....
    ouroboros4 posted the 04/03/2026 at 07:10 AM
    Échange RTX6090 contre maison. Presque pas habiter dedans
    ravyxxs posted the 04/03/2026 at 07:47 AM
    Attention beaucoup s'accorde à dire que ce son de très plausible fausse rumeur,du fait que c'est tôt et pas dans la norme des leaks.
    marcus62 posted the 04/03/2026 at 08:26 AM
    ravyxxs :

    Oui j’ai bien insisté sur le « rumeurs » mais le bond de puissance en raster parait crédible pour le coup et ça reste dans la continuité.

    Le bond en RT/PT est plus hypothétique effectivement. Un doublement de puissance, c’est énorme.

    jf17 : Pareil j’ai ma « vieille » RTX 3070 que je souhaite remplacer par une RTX 6070, qui devrait s’approcher de la puissance d’une RTX 5080.

    Je pense que la RTX 6080 sera au-dessus des 1000€. Espérons que la RTX 6070 soit dans les 700-800€.
    sardinecannibale posted the 04/03/2026 at 08:29 AM
    Rdv dans 7 à 10 ans pour moi. Je viens de changer de config.
    À moins d'un bond technologique énorme avec l'IA, une 5070 me convient plus qu'assez.
    bgame93 posted the 04/03/2026 at 08:39 AM
    J’ai une question est-ce que une 5090 pourra toujours faire tourner les jeux au max où est-ce qu’elle sera dépassé au vu de l’arrivée des 60marcus62
    rogeraf posted the 04/03/2026 at 08:52 AM
    Je vais economiser dans les 3000 euros alors pour m'en acheter une en 2034
    pcverso posted the 04/03/2026 at 09:14 AM
    ouroboros4 t'auras plus rien apres entre l'échange de ta voiture pour la ps6 et maintenant ta maison pour une 6090
    newtechnix posted the 04/03/2026 at 09:15 AM
    Depuis quelques années on a plus d'effet waouh, la course s'était portée sur le framerate... là les filtres IA débarquent permettant de rajouter un aspect photoréaliste (au détriment toutefois de la DA).
    ouroboros4 posted the 04/03/2026 at 09:36 AM
    pcverso aucun soucis pour la PS6 j'ai large assez de côté
    pcverso posted the 04/03/2026 at 09:41 AM
    ouroboros4 tu m'etonnes vue la voiture
    51love posted the 04/03/2026 at 09:55 AM
    Quand je vois le monstre qu'est la 5080, en plus ils viennent de sortir la MAJ Dynamic Frame Gen, je verrai s'il y a un intérêt à un moment de passer à la 6080... Ou si j'attends la prochaine génération .


    Parce que bon, en l'état je vois vraiment pas l'intérêt...

    Peut être le DLSS5, s'il fonctionne pas bien sur cette génération si c'est un game changer..
    kratoszeus posted the 04/03/2026 at 11:13 AM
    Si une 6070 peur faire tourner un model 70b en local c'est day one
    metroidvania posted the 04/03/2026 at 11:34 AM
    Avec une 5090 je pense suis tranquille pour 2 ans
    oreillesal posted the 04/03/2026 at 12:23 PM
    ouroboros4 l'échanger contre une PS5 pro serait plus judicieux, les plus grands économistes s'accordent à dire qu'elle augmente plus vite que l'or ou le bitcoin.
    La pierre ça vaut rien.
    marcus62 posted the 04/03/2026 at 12:44 PM
    bgame93 :

    N’ayant pas la RTX 5090 (juste la RTX 3070 mais c’est largement suffisant pour les jeux auxquels je joue) mais plusieurs potes ont la RTX 5090 et vu sa puissance, elle continuer à faire tourner les jeux au Max même dans les prochaines années grâce aux différentes technologies Nvidia (DLSS ect…) mais ce sera au niveau du path tracing où la différence sera notable je pense.
    marcelpatulacci posted the 04/03/2026 at 07:41 PM
    Ma Titan X Pascal a tenu 10 ans et encore c'pas fini, bien sur les nouveaux jeux on perdu en qualité mais bon temps que ça reste lifté et fluide comme les consoles, ça me va

    Moi je vais attendre la série 7000.
    zanpa posted the 04/03/2026 at 08:07 PM
    avec la techno mutli frame gen, ça sert vraiment plus à rien de changer de CG tous les 3 ans
    solarr posted the 04/04/2026 at 03:45 PM
    metroidvania zanpa zanpa, + 1000. Depuis la GTX 1000 et le framegen, on constate qu'il n'est plus nécessaire de changer de carte graphique : tranquille depuis 10 ans. Du jamais vu. Et avant l'existence du framegen, le monde du affirmés déjà que la puissance des GTX 1000 était une erreur de NVIDIA : ils ont poussé trop loin la puissance. Résultat : ceux qui les ont depuis les ont rarement abandonné.
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