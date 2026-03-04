Introduction
: Le cap sur l'architecture "Rubin"
NVIDIA semble maintenir son cycle de lancement habituel (une nouvelle génération tous les deux ans). La future série des GeForce RTX 6000 viendrait succéder à l'architecture Blackwell et s'appuierait sur la nouvelle architecture Rubin, déjà évoquée pour les puces dédiées à l'intelligence artificielle.
Gravure et Fréquences : Une évolution prudente
Finesse de gravure : Contrairement à certaines attentes évoquant du 2 nm, NVIDIA opterait pour un procédé de gravure en 3 nm par TSMC, très probablement via une variante personnalisée (sur le modèle de ce qui a été fait avec le nœud 4N).
Fréquences : Cette gravure permettrait de maintenir des fréquences d'horloge autour des 3000 MHz, marquant une évolution modérée par rapport à la génération précédente (Blackwell).
Performances : Tout pour l'IA et le Path Tracing
La stratégie de NVIDIA continue de s'éloigner de la puissance brute traditionnelle pour se concentrer sur l'optimisation par l'IA :
Rasterisation classique : Les gains générationnels (face aux RTX 5000) seraient relativement contenus, estimés entre 30 % et 35 %.
Ray Tracing et Path Tracing : C'est ici que se trouverait la vraie révolution. Grâce à l'intégration de cœurs Tensor de 6ème génération et de cœurs RT de 5ème génération, les performances en Path Tracing pourraient littéralement doubler (+ 100 % d'amélioration visés). Le but est également de démocratiser massivement l'usage du futur DLSS 5.
Mémoire et Spécifications des Modèles (Rumeurs)
La série s'appuierait toujours sur la mémoire GDDR7, mais avec de nettes améliorations de la bande passante et des bus de données repensés :
RTX 6090 (Puce GR202) : Conserverait un bus de 512 bits et 32 Go de VRAM, avec une bande passante améliorée et jusqu'à 192 SM (Streaming Multiprocessors).
RTX 6080 : Passerait sur un bus de 320 bits avec 20 Go de mémoire GDDR7 (soit au moins +25 % de bande passante comparé à la RTX 5080).
RTX 6070 : Bénéficierait d'une belle évolution avec un bus de 256 bits et 16 Go de mémoire (soit au moins +33 % de bande passante).
Conclusion
:
Ces informations sont encore à un stade très précoce et doivent être prises avec de grosses pincettes. Néanmoins, elles confirment la trajectoire stratégique de NVIDIA : des gains mesurés en rasterisation pure, compensés par une poussée technologique massive sur l'Intelligence Artificielle, le Ray/Path Tracing et la génération d'images via le DLSS.
Oui j’ai bien insisté sur le « rumeurs » mais le bond de puissance en raster parait crédible pour le coup et ça reste dans la continuité.
Le bond en RT/PT est plus hypothétique effectivement. Un doublement de puissance, c’est énorme.
jf17 : Pareil j’ai ma « vieille » RTX 3070 que je souhaite remplacer par une RTX 6070, qui devrait s’approcher de la puissance d’une RTX 5080.
Je pense que la RTX 6080 sera au-dessus des 1000€. Espérons que la RTX 6070 soit dans les 700-800€.
À moins d'un bond technologique énorme avec l'IA, une 5070 me convient plus qu'assez.
Parce que bon, en l'état je vois vraiment pas l'intérêt...
Peut être le DLSS5, s'il fonctionne pas bien sur cette génération si c'est un game changer..
La pierre ça vaut rien.
N’ayant pas la RTX 5090 (juste la RTX 3070 mais c’est largement suffisant pour les jeux auxquels je joue) mais plusieurs potes ont la RTX 5090 et vu sa puissance, elle continuer à faire tourner les jeux au Max même dans les prochaines années grâce aux différentes technologies Nvidia (DLSS ect…) mais ce sera au niveau du path tracing où la différence sera notable je pense.
Moi je vais attendre la série 7000.