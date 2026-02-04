AVANT Virgin Megastore

Dans mon bureau, un collègue est venu installer une Super Nintendo mini, qu'il n'avait jamais utilisée. Depuis 1 mois, on se fait des parties de Street Fighter 2 Turbo à midi ou en fin de journée.Hier, une collègue ayant remarquée cette Super Nes, a tout de suite embrayé sur Resident Evil : autre fois joueuse, - elle se dit aujourd'hui en ricanant "vieille à l'approche des 60 ans" - elle nous interpelle sur Resident Evil "et Resident Evil ça se vend toujours aussi bien ? - oui, 500 000 en 1 semaine - ah, je ne suis pas surpris", cite Les Chevaliers de Baphomet et son créateur avec qui elle est proche "il en a bavé pour faire ce jeu", Command and Conquer, Red Alert... bref, cette française nous apprend avoir travaillé chez Virgin Interactive !"les meilleures années professionnelles de ma vie" selon elle.Quelle belle époque et surtout quelle aubaine ! j'aurai donc des conversations en vue sur l'ambiance de l'époque, les jeux, son taf, et peut-être un carnet d'adresses etc...Voilà donc le récit rapide d'une journée pas comme les autres.Virgin Interactive Entertainment était une société britannique de développement et d'édition de jeux vidéo, fondée en 1983 sous le nom de Virgin Games Ltd. et devenue une division majeure du groupe Virgin avant d'être vendue à Titus Interactive en 1999.L'entreprise a connu plusieurs transformations et changements de propriété au fil des années :Elle a été renommée Virgin Interactive en 1993 pour refléter son élargissement vers le multimédia.Sa division américaine a été rachetée par Electronic Arts en 1998, tandis que la division européenne est passée entre les mains de Titus Interactive.En 2003, elle a été rebrandée sous le nom d'Avalon Interactive avant de disparaître définitivement en 2005 suite à la faillite de Titus.Parmi les titres et studios emblématiques associés à Virgin Interactive, on compte :Des jeux comme Earthworm Jim, Cannon Fodder, The Lion King et Toonstruck.Des studios développés ou acquis, notamment Westwood Studios (créateurs de Command & Conquer), Shiny Entertainment et Synergistic.Des licences populaires telles que Star Wars (via LucasArts), Resident Evil et Doom IIdistribuées en Europe.