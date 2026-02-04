Dans mon bureau, un collègue est venu installer une Super Nintendo mini, qu'il n'avait jamais utilisée. Depuis 1 mois, on se fait des parties de Street Fighter 2 Turbo à midi ou en fin de journée.
Hier, une collègue ayant remarquée cette Super Nes, a tout de suite embrayé sur Resident Evil : autre fois joueuse, - elle se dit aujourd'hui en ricanant "vieille à l'approche des 60 ans" - elle nous interpelle sur Resident Evil "et Resident Evil ça se vend toujours aussi bien ? - oui, 500 000 en 1 semaine - ah, je ne suis pas surpris", cite Les Chevaliers de Baphomet et son créateur avec qui elle est proche "il en a bavé pour faire ce jeu", Command and Conquer, Red Alert... bref, cette française nous apprend avoir travaillé chez Virgin Interactive !
"les meilleures années professionnelles de ma vie" selon elle.
Quelle belle époque et surtout quelle aubaine ! j'aurai donc des conversations en vue sur l'ambiance de l'époque, les jeux, son taf, et peut-être un carnet d'adresses etc...
Voilà donc le récit rapide d'une journée pas comme les autres.
AVANT Virgin Megastore
Virgin Interactive Entertainment était une société britannique de développement et d'édition de jeux vidéo, fondée en 1983 sous le nom de Virgin Games Ltd. et devenue une division majeure du groupe Virgin avant d'être vendue à Titus Interactive en 1999.
L'entreprise a connu plusieurs transformations et changements de propriété au fil des années :
Elle a été renommée Virgin Interactive en 1993 pour refléter son élargissement vers le multimédia.
Sa division américaine a été rachetée par Electronic Arts en 1998, tandis que la division européenne est passée entre les mains de Titus Interactive.
En 2003, elle a été rebrandée sous le nom d'Avalon Interactive avant de disparaître définitivement en 2005 suite à la faillite de Titus.
Parmi les titres et studios emblématiques associés à Virgin Interactive, on compte :
Des jeux comme Earthworm Jim, Cannon Fodder, The Lion King et Toonstruck.
Des studios développés ou acquis, notamment Westwood Studios (créateurs de Command & Conquer), Shiny Entertainment et Synergistic.
Des licences populaires telles que Star Wars (via LucasArts), Resident Evil et Doom II
distribuées en Europe.
Je lui dis que je travaille de chez moi à 100%, et elle me dit qu'elle n'aime pas trop le télétravail.
Je lui dis que j'ai une pièce dédiée avec le PC du bureau et aussi......mesz consoles .
Et d'un coup elle me dit : "Et tu joues à quoi?"
Je lui dit "un peu tout et la je suis sur AC Shadows."
là elle enchaine avec "j'ai fait tous les AC, je les ai tous aimé sauf Syndicate, j'aime bien me balader sur la carte....".
Elle me dit qu'elle vient de finir Split Fiction...
Bref j'ai été surpris, ma cliente a 55 ans et me dit "tu sais même aujourd'hui quand je dis que je joue au JV certaines personnes me font encore les gros yeux".
C'était trop bien de passer 20 minutes au téléphone avec une passionnée, et qui prouve que vraiment il n'y a pas d'âge pour jouer
Je ne sais pas si ça te fait le même effet, mais je suis surpris par cet espèce de silence autour du passé de personnes proches de la retraite qui ont travaillé entre 80 et début 90 dans le jeu video. Est-ce une honte ? une gêne ? en tout cas, il paraît que l'ambiance "startup" était incroyable.
Et ces clientes sont ces rares personnes qui ne font pas partie de notre génération ici et qui ont osé en parler.
En plus ma cliente connaissait du monde chez Ubi qui avaient travaillé sur les AC.
Non vraiment je suis d'accord il ya un certain silence (honte?) d'une certaine partie de la population venant de la génération précédente sur le JV.
Aujourd'hui le JV est accepté par tous, mais quand j'avais 20 ans (j'en ai 48 aujourd'hui) c'était pas simple de dire qu'on jouait aux JV, même si il faut avouer que Sony avait commencer à rendre le média plus grand public et plus "acceptable" aux yeux des non joueurs.
Mais c'est toujours agréable de découvrir que des gens, qu'on attendait pas du tout, puisse être gamers (je bosse dans la vente d'objet promo...du coup assez loin du JV)