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« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
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nicolasgourry
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Super Mario Galaxy Le Film sort cette semaine au cinéma
Mercredi 1 Avril sort Super Mario Galaxy Le Film au cinéma
1 ) J'y vais Day one
2 ) J'irais mais pas Day one
3 ) J'irais pas du tout
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https://strawpoll.com/ajnE1qwOmnW
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2
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aeris572
,
rocan
posted the 03/29/2026 at 03:30 PM by
nicolasgourry
comments (
19
)
cleptomaniak
posted
the 03/29/2026 at 03:33 PM
2 car j'y vais avec la famille
micheljackson
posted
the 03/29/2026 at 03:41 PM
Je n'irai pas du tout, je le regarderai chez moi sur mon écran oled dès que disponible par contre, on a atteint un tel niveau de décivilisation là où j'habite que d'aller au cinéma ce n'est plus possible pour moi.
aeris572
posted
the 03/29/2026 at 03:44 PM
1/ J’y vais day one en famille
natedrake
posted
the 03/29/2026 at 03:51 PM
3) Quand il sortira sur Netflix, comme le premier.
guiguif
posted
the 03/29/2026 at 03:58 PM
3
wazaaabi
posted
the 03/29/2026 at 04:11 PM
2. Avec sûrement les 3 gosses
edgar
posted
the 03/29/2026 at 04:12 PM
2) En famille avec les enfants (5 et 10 ans)
maleman
posted
the 03/29/2026 at 04:12 PM
3. Je me suis fait avoir avec le premier. Jamais vu un film aussi vide, vraiment affligeant. Princesse Peach qui est "girl boss" sans aucune faiblesse. Tout le film, je me suis demandé, "Mais pourquoi ne pas simplement avoir Peach s'en occuper ? Si Mario n'était pas là, elle aurait tout fait toute seule." Quand Mario est inutile et superflu dans son propre film, on a vraiment atteint le fond. Oui, Mario accomplit des choses mais uniquement parce que Peach s'écarte pour lui laisser la place. En plus d'une histoire inexistante. Vraiment affligeant, le premier. Jamais été autant dégoûté. Tu peux me tromper une fois, pas deux.
rocan
posted
the 03/29/2026 at 04:12 PM
1, day one pour une séance IMAX 3D entre potes
rocan
posted
the 03/29/2026 at 04:18 PM
maleman
J'ai lu quelques "critiques" sur X de gens (non acquis à la cause, qui n'aiment pas spécialement la licence) qui ont assisté à l'avant première à Kyoto, et étonnamment ils disent que ce second film ne tombe pas dans les écueils du premier (rythme encore élevé mais enchaînement plus cohérent), avec plus de profondeur émotionnelle entre les personnages, ce qui m'a surpris !
shinz0
posted
the 03/29/2026 at 04:18 PM
3 ) J'irais pas du tout
Mais je le verrai
maleman
posted
the 03/29/2026 at 04:30 PM
rocan
Peut-être mais ce sera au mieux en torrent une fois que ce sera dispo.
jf17
posted
the 03/29/2026 at 04:34 PM
2) avec la famille
djfab
posted
the 03/29/2026 at 04:44 PM
Ce sera en blu-ray 4K chez moi !
djfab
posted
the 03/29/2026 at 04:47 PM
maleman
: c'est "Mario Le Film", j'espère que tu ne t'attendais pas à du Nolan !?? C'est un bon et beau divertissement, c'est pas sensé être plus !
hebuspsa
posted
the 03/29/2026 at 04:51 PM
2) j’y vais day one mercredi à 14h salle IMAX avec mes deux garçons (15 et 8 ans)
aeris572
posted
the 03/29/2026 at 04:56 PM
maleman
Je rappel que dans les jeux Mario le scenario est inexistant. Donc pour adapter ca au cinema, je pense que les choix qui ont été fait me semble etre pertinent.
On ne peut pas adapter au cinema Mario comme on le ferait pour jeu deja scenarisé de base type Last of Us ou des trucs du genre
maleman
posted
the 03/29/2026 at 05:28 PM
aeris572
Tu viens de dire le mot-clé : "dans les JEUX Mario, le scénario est inexistant." Là, il ne s'agit pas d'un jeu mais d'un film et un scénario minimal est requis. Il faut arrêter de les excuser avec ce genre de raisonnement. "Oh mais Mario n'a jamais été connu pour ses scénarios !" Oui, mais ils n'ont jamais été films ! Il faut juger par rapport à ce qu'ils sont. On ne doit pas juger un film par raport aux jeux sur lesquels il est basé, et en tant que film, le premier à été une vrai purge d'un vide affligeant.
aeris572
posted
the 03/29/2026 at 05:41 PM
djfab
C'est un bon et beau divertissement, c'est pas sensé être plus !
Exact.
D’ailleurs les retours sur le film Mario ont été globalement tres positif. Le film a plu a la fois au grand public car c’est beau et souvent drôle, et aux fanboys qui ont apprecié les moults clin d’oeil références easter egg qui leurs sont directement destiné.
Le film n’est pas parfait et des aspects peuvent etre amélioré, mais si cette suite est très attendue c’est justement parce que le premier a été convainquant
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Mais je le verrai
On ne peut pas adapter au cinema Mario comme on le ferait pour jeu deja scenarisé de base type Last of Us ou des trucs du genre
Exact.
D’ailleurs les retours sur le film Mario ont été globalement tres positif. Le film a plu a la fois au grand public car c’est beau et souvent drôle, et aux fanboys qui ont apprecié les moults clin d’oeil références easter egg qui leurs sont directement destiné.
Le film n’est pas parfait et des aspects peuvent etre amélioré, mais si cette suite est très attendue c’est justement parce que le premier a été convainquant