profile
Jeux Vidéo
280
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
ouroboros4
15
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 658
visites since opening : 1408059
ouroboros4 > blog
L'origine du nom Project Helix?
Dévoilé hier, le nom de code de la prochaine Xbox, Project Helix, ne semble pas être le fruit du hasard.

En effet, en remontant une dizaine d'années en arrière, on se rend compte que la fusion entre Xbox et Windows s'appelait également Project Helix.

De là à parler de simple coïncidence....

https://www.tweaktown.com/news/52268/xbox-windows-merging-under-microsofts-project-helix-strategy/index.html
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    shockadelica
    posted the 03/06/2026 at 04:57 PM by ouroboros4
    comments (7)
    keiku posted the 03/06/2026 at 05:08 PM
    les ventes de serie X c'est l'enfer
    enfer -> hell
    hell X
    shockadelica posted the 03/06/2026 at 05:09 PM
    2016.. Effectivement projet qu'ils ont mis du temps à finaliser
    altendorf posted the 03/06/2026 at 05:09 PM
    "Helix est une console de réalité virtuelle dématérialisée conçue et commercialisée par Abstergo Entertainment et tournant sous système Animus" : Microsoft plagie Ubisoft, allez vite les avocats comme Sandfall Interactive avec Clair Obscur
    skuldleif posted the 03/06/2026 at 05:10 PM
    truc de ouf
    shockadelica posted the 03/06/2026 at 05:17 PM
    On comprends qu entre 2016 et aujourd'hui, il n'y avait pas de stratégie, et que la helix est le projet qui a suivie la xbox one.
    Ça explique le retour du marketing et le carnet de chèque offert pour cette helix
    weslloyd1 posted the 03/06/2026 at 05:32 PM
    keiku
    amario posted the 03/06/2026 at 05:33 PM
    C'est pour ça que c'est fini les sortie Sony sur PC, bas oui sinon ça servirait plus d'acheter une PS
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo