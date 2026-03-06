Dévoilé hier, le nom de code de la prochaine Xbox, Project Helix, ne semble pas être le fruit du hasard.
En effet, en remontant une dizaine d'années en arrière, on se rend compte que la fusion entre Xbox et Windows s'appelait également Project Helix.
De là à parler de simple coïncidence....
https://www.tweaktown.com/news/52268/xbox-windows-merging-under-microsofts-project-helix-strategy/index.html
ouroboros4
Ça explique le retour du marketing et le carnet de chèque offert pour cette helix