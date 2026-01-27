profile
Brésil : même Microsoft ignore si la Xbox est toujours officiellement vendue là-bas
Si vous recherchez la console Xbox Series S chez des revendeurs comme Amazon , Magazine Luiza , Extra ou Mercado Livre (liens affiliés le cas échéant), vous ne trouverez que des consoles aux alentours de 3 000 R$, et aucune n'est vendue officiellement par Microsoft Brésil.
Il s'agit de consoles vendues par des boutiques moins connues qui ne se sont certainement pas approvisionnées auprès du distributeur officiel brésilien, et toutes sont proposées à plus de 3 000 R$.

Pour résoudre ce problème, nous avons contacté le service de presse de Xbox au Brésil, qui nous a donné une réponse évasive :

« Pour le moment, nous n'avons reçu aucune réponse/déclaration de la part de Xbox. »

L'absence de vente officielle de Xbox au Brésil pose problème aux nouveaux acheteurs, car elle réduit l'accès à des prix compétitifs, limite l'assistance technique locale et affaiblit la protection des consommateurs. Selon les conditions générales de Microsoft, Microsoft Brésil peut refuser la prise en charge sous garantie.
Dans certains cas, l'assistance peut accepter d'ouvrir une demande de service si la console est enregistrée et accompagnée d'une facture étrangère, mais cela n'est pas garanti.

https://criticalhits.com.br/games/exclusivo-nem-a-microsoft-sabe-se-xbox-ainda-esta-no-brasil/
    posted the 01/27/2026 at 07:29 PM by ouroboros4
    comments (4)
    darkxehanort94 posted the 01/27/2026 at 07:30 PM
    Quelle bande de guignols
    romgamer6859 posted the 01/27/2026 at 07:32 PM
    Ils délaissent certains marchés
    cail2 posted the 01/27/2026 at 07:47 PM
    Ca résume bien la situation : dépassé, sans inspiration, pas de stratégie à moyen/long terme. Après si le marché brésilien est pas viable il speuvent aussi tout simplementle dire par honnêteté pour leurs clients (et fans, s'il en reste)
    skuldleif posted the 01/27/2026 at 08:06 PM
    bientot les regulateurs vont obliger MS a commercialiser sa console pour pas que sony vous encule
