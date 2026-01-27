Si vous recherchez la console Xbox Series S chez des revendeurs comme Amazon , Magazine Luiza , Extra ou Mercado Livre (liens affiliés le cas échéant), vous ne trouverez que des consoles aux alentours de 3 000 R$, et aucune n'est vendue officiellement par Microsoft Brésil.Il s'agit de consoles vendues par des boutiques moins connues qui ne se sont certainement pas approvisionnées auprès du distributeur officiel brésilien, et toutes sont proposées à plus de 3 000 R$.Pour résoudre ce problème, nous avons contacté le service de presse de Xbox au Brésil, qui nous a donné une réponse évasive :L'absence de vente officielle de Xbox au Brésil pose problème aux nouveaux acheteurs, car elle réduit l'accès à des prix compétitifs, limite l'assistance technique locale et affaiblit la protection des consommateurs. Selon les conditions générales de Microsoft, Microsoft Brésil peut refuser la prise en charge sous garantie.Dans certains cas, l'assistance peut accepter d'ouvrir une demande de service si la console est enregistrée et accompagnée d'une facture étrangère, mais cela n'est pas garanti.